https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975051799.html

Авиация Черноморского флота и ПВО уничтожили за неделю 482 дрона ВСУ

Авиация Черноморского флота и ПВО уничтожили за неделю 482 дрона ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024

Авиация Черноморского флота и ПВО уничтожили за неделю 482 дрона ВСУ

Авиация Черноморского флота и ПВО России уничтожили за неделю шесть украинских безэкипажных катеров, 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 10... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:42

2024-09-27T13:42

2024-09-27T13:42

сша

россия

франция

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903588520_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_48b87866eb4c5122207b30e9ae89ee78.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Авиация Черноморского флота и ПВО России уничтожили за неделю шесть украинских безэкипажных катеров, 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 10 управляемых ракет большой дальности "Нептун", сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 10 управляемых ракет большой дальности "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, 20 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 164 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, авиацией Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.

https://ria.ru/20240610/samolet-1951936485.html

сша

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, франция, безопасность