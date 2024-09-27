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Авиация Черноморского флота и ПВО уничтожили за неделю 482 дрона ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
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13:42 27.09.2024
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Авиация Черноморского флота и ПВО уничтожили за неделю 482 дрона ВСУ
Авиация Черноморского флота и ПВО уничтожили за неделю 482 дрона ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
Авиация Черноморского флота и ПВО уничтожили за неделю 482 дрона ВСУ
Авиация Черноморского флота и ПВО России уничтожили за неделю шесть украинских безэкипажных катеров, 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 10... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:42
2024-09-27T13:42
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Авиация Черноморского флота и ПВО России уничтожили за неделю шесть украинских безэкипажных катеров, 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 10 управляемых ракет большой дальности "Нептун", сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 10 управляемых ракет большой дальности "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, 20 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 164 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, авиацией Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.
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США, Россия, Франция, Безопасность
Авиация Черноморского флота и ПВО уничтожили за неделю 482 дрона ВСУ

Минобороны: авиация Черноморского флота уничтожила шесть морских дронов ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота
Многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Авиация Черноморского флота и ПВО России уничтожили за неделю шесть украинских безэкипажных катеров, 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 10 управляемых ракет большой дальности "Нептун", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 10 управляемых ракет большой дальности "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, 20 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 164 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, авиацией Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.
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