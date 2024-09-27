Авиация Черноморского флота и ПВО уничтожили за неделю 482 дрона ВСУ
Минобороны: авиация Черноморского флота уничтожила шесть морских дронов ВСУ
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота
Многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Авиация Черноморского флота и ПВО России уничтожили за неделю шесть украинских безэкипажных катеров, 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 10 управляемых ракет большой дальности "Нептун", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 10 управляемых ракет большой дальности "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, 20 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 164 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, авиацией Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
10 июня, 13:33