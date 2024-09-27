https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975050020.html

Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР

Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024

Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР

"Южная" группировка войск за неделю взяла под контроль населенные пункты Григоровка и Острое в ДНР, уничтожила 11 станций РЭБ, 31 склад боеприпасов, ВСУ... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:33

2024-09-27T13:33

2024-09-27T13:38

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Южная" группировка войск за неделю взяла под контроль населенные пункты Григоровка и Острое в ДНР, уничтожила 11 станций РЭБ, 31 склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 5140 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение недели освобождены населенные пункты Григоровка и Острое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 5140 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 94 автомобиля, три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, и 58 орудий полевой артиллерии, из них 35 западного производства."Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240927/vsu-1974987272.html

https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность