Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 27.09.2024 (обновлено: 13:38 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975050020.html
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
"Южная" группировка войск за неделю взяла под контроль населенные пункты Григоровка и Острое в ДНР, уничтожила 11 станций РЭБ, 31 склад боеприпасов, ВСУ... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:33
2024-09-27T13:38
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968382425_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b073e289010de9f0b4d9d1356155ae67.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Южная" группировка войск за неделю взяла под контроль населенные пункты Григоровка и Острое в ДНР, уничтожила 11 станций РЭБ, 31 склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 5140 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение недели освобождены населенные пункты Григоровка и Острое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 5140 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 94 автомобиля, три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, и 58 орудий полевой артиллерии, из них 35 западного производства."Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240927/vsu-1974987272.html
https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968382425_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5e3be07d91dafdb0c66ae427bb31921c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР

Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 5140 украинских военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО в зоне СВО
Работа расчета РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета РСЗО в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Южная" группировка войск за неделю взяла под контроль населенные пункты Григоровка и Острое в ДНР, уничтожила 11 станций РЭБ, 31 склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 5140 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение недели освобождены населенные пункты Григоровка и Острое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства.
Немеzида обнародовала данные наемников, вторгшихся в Курскую область - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Хакеры опубликовали данные боевиков ВСУ, напавших на Курскую область
Вчера, 09:02
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 5140 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 94 автомобиля, три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, и 58 орудий полевой артиллерии, из них 35 западного производства.
"Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
26 сентября, 08:00
 
Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала