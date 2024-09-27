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Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
"Южная" группировка войск за неделю взяла под контроль населенные пункты Григоровка и Острое в ДНР, уничтожила 11 станций РЭБ, 31 склад боеприпасов, ВСУ... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:33
2024-09-27T13:33
2024-09-27T13:38
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Южная" группировка войск за неделю взяла под контроль населенные пункты Григоровка и Острое в ДНР, уничтожила 11 станций РЭБ, 31 склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 5140 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение недели освобождены населенные пункты Григоровка и Острое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 5140 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 94 автомобиля, три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, и 58 орудий полевой артиллерии, из них 35 западного производства."Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240927/vsu-1974987272.html
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РИА Новости
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 5140 украинских военных
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Южная" группировка войск за неделю взяла под контроль населенные пункты Григоровка и Острое в ДНР, уничтожила 11 станций РЭБ, 31 склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 5140 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение недели освобождены населенные пункты Григоровка и Острое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 5140 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 94 автомобиля, три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США
, и 58 орудий полевой артиллерии, из них 35 западного производства.
"Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.