https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975047967.html

Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР

Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024

Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 67 контратак ВСУ, противник потерял до 3880 военнослужащих, танк и 15 боевых бронированных РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:23

2024-09-27T13:23

2024-09-27T13:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 67 контратак ВСУ, противник потерял до 3880 военнослужащих, танк и 15 боевых бронированных машин, говорится в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение недели силы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии."Отражены 67 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3880 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 27 автомобилей и 44 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20240926/svo-1974818130.html

донецкая народная республика

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, безопасность, сша