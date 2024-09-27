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Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024
Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 67 контратак ВСУ, противник потерял до 3880 военнослужащих, танк и 15 боевых бронированных РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:23
2024-09-27T13:23
2024-09-27T13:30
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 67 контратак ВСУ, противник потерял до 3880 военнослужащих, танк и 15 боевых бронированных машин, говорится в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение недели силы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии."Отражены 67 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3880 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 27 автомобилей и 44 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении министерства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, безопасность, сша
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Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
Минобороны: группировка "Центр" за неделю уничтожила 3880 военных ВСУ