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Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024
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13:23 27.09.2024 (обновлено: 13:30 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975047967.html
Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024
Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 67 контратак ВСУ, противник потерял до 3880 военнослужащих, танк и 15 боевых бронированных РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:23
2024-09-27T13:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 67 контратак ВСУ, противник потерял до 3880 военнослужащих, танк и 15 боевых бронированных машин, говорится в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение недели силы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии."Отражены 67 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3880 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 27 автомобилей и 44 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении министерства.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, США
Группировка "Центр" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР

Минобороны: группировка "Центр" за неделю уничтожила 3880 военных ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 67 контратак ВСУ, противник потерял до 3880 военнослужащих, танк и 15 боевых бронированных машин, говорится в сводке Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение недели силы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии.
"Отражены 67 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3880 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 27 автомобилей и 44 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении министерства.
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26 сентября, 12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьСША
 
 
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