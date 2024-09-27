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ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по объектам на Украине - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 27.09.2024 (обновлено: 13:26 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975047577.html
ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по объектам на Украине - РИА Новости, 27.09.2024
ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по объектам на Украине
Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", по предприятиям... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:21
2024-09-27T13:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 21 по 27 сентября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражались цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240926/spetsoperatsiya-1974833208.html
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по объектам на Украине

ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по военным объектам на Украине

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 21 по 27 сентября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражались цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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