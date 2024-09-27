https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975047577.html

ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по объектам на Украине

ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по объектам на Украине - РИА Новости, 27.09.2024

ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по объектам на Украине

Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", по предприятиям... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:21

2024-09-27T13:21

2024-09-27T13:26

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 21 по 27 сентября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражались цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240926/spetsoperatsiya-1974833208.html

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Дарья Буймова

россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины