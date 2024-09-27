https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975047577.html
ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по объектам на Украине - РИА Новости, 27.09.2024
ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по объектам на Украине
Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", по предприятиям... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:21
2024-09-27T13:21
2024-09-27T13:26
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 21 по 27 сентября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражались цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240926/spetsoperatsiya-1974833208.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли 33 групповых удара по военным объектам на Украине
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 21 по 27 сентября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражались цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.