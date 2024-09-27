https://ria.ru/20240927/souchastniki-1974975720.html
Следствие устанавливает соучастников по делу о некачественных сухпайках
Следствие устанавливает соучастников по делу о некачественных сухпайках - РИА Новости, 27.09.2024
Следствие устанавливает соучастников по делу о некачественных сухпайках
Следствие продолжает устанавливать соучастников преступления по уголовному делу о поставках некачественного питания для российской армии, указано в официальных... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T05:44
2024-09-27T05:44
2024-09-27T05:44
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следствие продолжает устанавливать соучастников преступления по уголовному делу о поставках некачественного питания для российской армии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По делу необходимо… установить всех соучастников преступления, выполнить иные следственные и процессуальные действия, необходимость которых возникнет в ходе следствия", - говорится в документах. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. Бывший замминистра обороны РФ Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
https://ria.ru/20240901/sud-1969764663.html
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Россия, Москва, Происшествия
Следствие устанавливает соучастников по делу о некачественных сухпайках
Следствие устанавливает соучастников по делу о сухпайках для ВС России
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следствие продолжает устанавливать соучастников преступления по уголовному делу о поставках некачественного питания для российской армии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По делу необходимо… установить всех соучастников преступления, выполнить иные следственные и процессуальные действия, необходимость которых возникнет в ходе следствия", - говорится в документах.
Басманный суд Москвы
20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России
. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле.
Бывший замминистра обороны РФ Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.