https://ria.ru/20240927/souchastniki-1974967812.html

Следствие ищет соучастников специалиста РЖД, обвиняемого в терроризме

Следствие ищет соучастников специалиста РЖД, обвиняемого в терроризме - РИА Новости, 27.09.2024

Следствие ищет соучастников специалиста РЖД, обвиняемого в терроризме

Следствие ищет соучастников специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко, обвиняемого по... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T01:38

2024-09-27T01:38

2024-09-27T01:38

россия

москва

ржд

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следствие ищет соучастников специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко, обвиняемого по делу об участии в террористической организации, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Не все участники уголовного судопроизводства задержаны, в связи с чем у следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда, угрожать участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, иным образом воспрепятстовать производству по делу", - сказано в документе. Там также отмечается, что виновность Демченко подтверждается показаниями свидетелей и осмотром его гаджетов. Басманный суд Москвы арестовал Демченко в конце июля, на этой неделе продлил ему срок содержания под стражей. Фигуранту вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), по ней грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Демченко не признает вину, от также указывает, что в его действиях нет какого-либо состава преступления. Суть уголовного дела не уточняется. Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.

https://ria.ru/20240924/aziya-1974358760.html

https://ria.ru/20240914/putin-1972664140.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, ржд, происшествия