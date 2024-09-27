https://ria.ru/20240927/souchastniki-1974967812.html
Следствие ищет соучастников специалиста РЖД, обвиняемого в терроризме
Следствие ищет соучастников специалиста РЖД, обвиняемого в терроризме - РИА Новости, 27.09.2024
Следствие ищет соучастников специалиста РЖД, обвиняемого в терроризме
Следствие ищет соучастников специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко, обвиняемого по... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T01:38
2024-09-27T01:38
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следствие ищет соучастников специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко, обвиняемого по делу об участии в террористической организации, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Не все участники уголовного судопроизводства задержаны, в связи с чем у следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда, угрожать участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, иным образом воспрепятстовать производству по делу", - сказано в документе. Там также отмечается, что виновность Демченко подтверждается показаниями свидетелей и осмотром его гаджетов. Басманный суд Москвы арестовал Демченко в конце июля, на этой неделе продлил ему срок содержания под стражей. Фигуранту вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), по ней грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Демченко не признает вину, от также указывает, что в его действиях нет какого-либо состава преступления. Суть уголовного дела не уточняется. Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.
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Следствие ищет соучастников специалиста РЖД, обвиняемого в терроризме
Следствие ищет соучастников специалиста РЖД Демченко, обвиняемого в терроризме
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следствие ищет соучастников специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко, обвиняемого по делу об участии в террористической организации, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Не все участники уголовного судопроизводства задержаны, в связи с чем у следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда, угрожать участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, иным образом воспрепятстовать производству по делу", - сказано в документе.
Там также отмечается, что виновность Демченко подтверждается показаниями свидетелей и осмотром его гаджетов.
Басманный суд Москвы
арестовал Демченко в конце июля, на этой неделе продлил ему срок содержания под стражей.
Фигуранту вменяют часть 2 статьи 205.5 УК РФ
(участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), по ней грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Демченко не признает вину, от также указывает, что в его действиях нет какого-либо состава преступления. Суть уголовного дела не уточняется.
Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД
" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.