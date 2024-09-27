Рейтинг@Mail.ru
Ни одна из программ развития Москвы не остановлена, заявил Собянин - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:26 27.09.2024 (обновлено: 15:22 02.10.2024)
https://ria.ru/20240927/sobjanin-1975965922.html
Ни одна из программ развития Москвы не остановлена, заявил Собянин
Ни одна из программ развития Москвы не остановлена, заявил Собянин - РИА Новости, 02.10.2024
Ни одна из программ развития Москвы не остановлена, заявил Собянин
Ни одна из программ развития Москвы не остановлена, несмотря на введенные Западом антироссийские санкции, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.10.2024
2024-09-27T13:26
2024-10-02T15:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_0:103:1200:778_1920x0_80_0_0_86631d8503c84048f30935a17034f692.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ни одна из программ развития Москвы не остановлена, несмотря на введенные Западом антироссийские санкции, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Все программы Москвы, несмотря на все сложности, на санкции, на какие-то проблемы с точки зрения бюджета и так далее, ни одна программа Москвы не остановлена", - заявил Собянин в рамках сессии международного форума "Российская энергетическая неделя". Он добавил, что программа реновации, напрямую связанная с энергетикой за счет ее важности в вопросе повышения энергоэффективности жилья, будет расти в арифметической прогрессии в ближайшие годы. "Эта программа будет просто в арифметической прогрессии в ближайшие годы нарастать. Мы будем строить уже не миллион, а два миллиона, три миллиона, до четырех миллионов квадратных метров в год, переселяя сотни тысяч людей", - заявил Собянин. Он добавил, что также будет развиваться сеть метро и транспортная инфраструктура. "Мы тоже не останавливаемся, каждый год будем вводить новые станции, новые линии", - подчеркнул Собянин.
https://ria.ru/20240814/sobjanin-1966106497.html
https://ria.ru/20240927/sobyanin-1975095470.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_2cde709cdec62ee49d8acbbd7567da9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин

Ни одна из программ развития Москвы не остановлена, заявил Собянин

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ни одна из программ развития Москвы не остановлена, несмотря на введенные Западом антироссийские санкции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Все программы Москвы, несмотря на все сложности, на санкции, на какие-то проблемы с точки зрения бюджета и так далее, ни одна программа Москвы не остановлена", - заявил Собянин в рамках сессии международного форума "Российская энергетическая неделя".
Реконструкция улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Собянин шуткой про клад объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку
14 августа, 10:59
Он добавил, что программа реновации, напрямую связанная с энергетикой за счет ее важности в вопросе повышения энергоэффективности жилья, будет расти в арифметической прогрессии в ближайшие годы.
"Эта программа будет просто в арифметической прогрессии в ближайшие годы нарастать. Мы будем строить уже не миллион, а два миллиона, три миллиона, до четырех миллионов квадратных метров в год, переселяя сотни тысяч людей", - заявил Собянин.
Он добавил, что также будет развиваться сеть метро и транспортная инфраструктура.
"Мы тоже не останавливаемся, каждый год будем вводить новые станции, новые линии", - подчеркнул Собянин.
МЦД в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Московские центральные диаметры продлят до четырех регионов
27 сентября, 15:48
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала