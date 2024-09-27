https://ria.ru/20240927/sobjanin-1975965922.html
Ни одна из программ развития Москвы не остановлена, заявил Собянин
Ни одна из программ развития Москвы не остановлена, заявил Собянин - РИА Новости, 02.10.2024
Ни одна из программ развития Москвы не остановлена, заявил Собянин
Ни одна из программ развития Москвы не остановлена, несмотря на введенные Западом антироссийские санкции, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.10.2024
2024-09-27T13:26
2024-09-27T13:26
2024-10-02T15:22
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ни одна из программ развития Москвы не остановлена, несмотря на введенные Западом антироссийские санкции, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Все программы Москвы, несмотря на все сложности, на санкции, на какие-то проблемы с точки зрения бюджета и так далее, ни одна программа Москвы не остановлена", - заявил Собянин в рамках сессии международного форума "Российская энергетическая неделя". Он добавил, что программа реновации, напрямую связанная с энергетикой за счет ее важности в вопросе повышения энергоэффективности жилья, будет расти в арифметической прогрессии в ближайшие годы. "Эта программа будет просто в арифметической прогрессии в ближайшие годы нарастать. Мы будем строить уже не миллион, а два миллиона, три миллиона, до четырех миллионов квадратных метров в год, переселяя сотни тысяч людей", - заявил Собянин. Он добавил, что также будет развиваться сеть метро и транспортная инфраструктура. "Мы тоже не останавливаемся, каждый год будем вводить новые станции, новые линии", - подчеркнул Собянин.
https://ria.ru/20240814/sobjanin-1966106497.html
https://ria.ru/20240927/sobyanin-1975095470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ни одна из программ развития Москвы не остановлена, несмотря на введенные Западом антироссийские санкции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Все программы Москвы, несмотря на все сложности, на санкции, на какие-то проблемы с точки зрения бюджета и так далее, ни одна программа Москвы не остановлена", - заявил Собянин в рамках сессии международного форума "Российская энергетическая неделя".
Он добавил, что программа реновации, напрямую связанная с энергетикой за счет ее важности в вопросе повышения энергоэффективности жилья, будет расти в арифметической прогрессии в ближайшие годы.
"Эта программа будет просто в арифметической прогрессии в ближайшие годы нарастать. Мы будем строить уже не миллион, а два миллиона, три миллиона, до четырех миллионов квадратных метров в год, переселяя сотни тысяч людей", - заявил Собянин.
Он добавил, что также будет развиваться сеть метро и транспортная инфраструктура.
"Мы тоже не останавливаемся, каждый год будем вводить новые станции, новые линии", - подчеркнул Собянин.