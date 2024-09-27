https://ria.ru/20240927/smi-1975043425.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 27.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:55
2024-09-27T12:55
2024-09-27T13:08
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Общественное": в Херсоне прогремели взрывы