https://ria.ru/20240927/sk-1975050338.html

СК показал кадры задержания организаторов незаконной миграции

СК показал кадры задержания организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 27.09.2024

СК показал кадры задержания организаторов незаконной миграции

СК показал видео задержания банды, организовавшей канал незаконной миграции для граждан Таджикистана и Узбекистана, соответствующие кадры опубликованы в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:34

2024-09-27T13:34

2024-09-27T13:34

происшествия

россия

таджикистан

узбекистан

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. СК показал видео задержания банды, организовавшей канал незаконной миграции для граждан Таджикистана и Узбекистана, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства. Ранее СК и ФСБ сообщили, что пресекли деятельность организованной группы, незаконно оформлявшей мигрантам гражданство России, "услуга" стоила до 350 тысяч рублей, задержаны девять фигурантов, им предъявлены обвинения. В ходе расследования проведено 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле, найдено множество поддельных документов и печатей. Дело возбуждено в столице по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). На видео, опубликованном СК РФ, показывают задержания, допросы фигурантов, а также обыски, при которых было обнаружено оборудование, предположительно, для производства поддельных документов.

https://ria.ru/20240927/rossija-1974985436.html

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таджикистан

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Задержание и допрос организаторов незаконной миграции из Таджикистана и Узбекистана СК показал видео задержания и допроса организаторов незаконной миграции, которые оформляли документы гражданам Таджикистана и Узбекистана 2024-09-27T13:34 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, таджикистан, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)