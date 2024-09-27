https://ria.ru/20240927/sk-1975050338.html
СК показал кадры задержания организаторов незаконной миграции
СК показал кадры задержания организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 27.09.2024
СК показал кадры задержания организаторов незаконной миграции
СК показал видео задержания банды, организовавшей канал незаконной миграции для граждан Таджикистана и Узбекистана, соответствующие кадры опубликованы в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:34
2024-09-27T13:34
2024-09-27T13:34
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. СК показал видео задержания банды, организовавшей канал незаконной миграции для граждан Таджикистана и Узбекистана, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства. Ранее СК и ФСБ сообщили, что пресекли деятельность организованной группы, незаконно оформлявшей мигрантам гражданство России, "услуга" стоила до 350 тысяч рублей, задержаны девять фигурантов, им предъявлены обвинения. В ходе расследования проведено 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле, найдено множество поддельных документов и печатей. Дело возбуждено в столице по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). На видео, опубликованном СК РФ, показывают задержания, допросы фигурантов, а также обыски, при которых было обнаружено оборудование, предположительно, для производства поддельных документов.
https://ria.ru/20240927/rossija-1974985436.html
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Задержание и допрос организаторов незаконной миграции из Таджикистана и Узбекистана
СК показал видео задержания и допроса организаторов незаконной миграции, которые оформляли документы гражданам Таджикистана и Узбекистана
2024-09-27T13:34
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PT1M15S
РИА Новости
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происшествия, россия, таджикистан, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК показал кадры задержания организаторов незаконной миграции
СК показал видео задержания банды, организовавшей канал незаконной миграции