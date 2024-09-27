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Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК - РИА Новости, 27.09.2024
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11:12 27.09.2024 (обновлено: 11:24 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/sk-1975015818.html
Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК
Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК - РИА Новости, 27.09.2024
Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК
Руководителя проекта ООО "Сибирская навигационная компания" Владислава Пыльского арестовали за поставку некачественной продукции в российскую армию с ущербом... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:12
2024-09-27T11:24
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Руководителя проекта ООО "Сибирская навигационная компания" Владислава Пыльского арестовали за поставку некачественной продукции в российскую армию с ущербом свыше 160 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что главное военное следственное управление СК РФ обвинило Пыльского в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой."Пыльский задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На денежные средства ООО "Сибирская навигационная компания" в размере 164 млн рублей наложен арест", - говорится в сообщении.Следствие выяснило, что в 2022 году Пыльский вместе с сообщниками поставил в российскую армию военную продукцию, которая не соответствовала необходимым требованиям. Из-за этого государству был причинён ущерб на сумму 164 миллиона рублей.Расследование уголовного дела продолжается, следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240927/arest-1974991465.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК

СК: руководителя проекта ООО "СИБНК" Пыльского заподозрили в мошенничестве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Руководителя проекта ООО "Сибирская навигационная компания" Владислава Пыльского арестовали за поставку некачественной продукции в российскую армию с ущербом свыше 160 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что главное военное следственное управление СК РФ обвинило Пыльского в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой.
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"Пыльский задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На денежные средства ООО "Сибирская навигационная компания" в размере 164 млн рублей наложен арест", - говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что в 2022 году Пыльский вместе с сообщниками поставил в российскую армию военную продукцию, которая не соответствовала необходимым требованиям. Из-за этого государству был причинён ущерб на сумму 164 миллиона рублей.
Расследование уголовного дела продолжается, следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления, отметили в ведомстве.
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