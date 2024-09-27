https://ria.ru/20240927/sk-1975015818.html

Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК

Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК - РИА Новости, 27.09.2024

Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК

Руководителя проекта ООО "Сибирская навигационная компания" Владислава Пыльского арестовали за поставку некачественной продукции в российскую армию с ущербом... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:12

2024-09-27T11:12

2024-09-27T11:24

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Руководителя проекта ООО "Сибирская навигационная компания" Владислава Пыльского арестовали за поставку некачественной продукции в российскую армию с ущербом свыше 160 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что главное военное следственное управление СК РФ обвинило Пыльского в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой."Пыльский задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На денежные средства ООО "Сибирская навигационная компания" в размере 164 млн рублей наложен арест", - говорится в сообщении.Следствие выяснило, что в 2022 году Пыльский вместе с сообщниками поставил в российскую армию военную продукцию, которая не соответствовала необходимым требованиям. Из-за этого государству был причинён ущерб на сумму 164 миллиона рублей.Расследование уголовного дела продолжается, следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240927/arest-1974991465.html

https://ria.ru/20240923/prokuratura-1974318754.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, россия