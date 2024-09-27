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СК проверит информацию о пропавшем 24 года назад жителе Омска - РИА Новости, 27.09.2024
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11:08 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/sk-1975015152.html
СК проверит информацию о пропавшем 24 года назад жителе Омска
СК проверит информацию о пропавшем 24 года назад жителе Омска - РИА Новости, 27.09.2024
СК проверит информацию о пропавшем 24 года назад жителе Омска
Следователи Тюменской области по поручению главы СКР проводят проверку по сообщению о том, что житель Омской области много лет находился в трудовом рабстве в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:08
2024-09-27T11:08
происшествия
тюменская область
россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 27 сен – РИА Новости. Следователи Тюменской области по поручению главы СКР проводят проверку по сообщению о том, что житель Омской области много лет находился в трудовом рабстве в тюменском селе Большое Сорокино, сообщает информационный центр Следственного комитета России. Ранее местные интернет-издания и Telegram-каналы со ссылкой на жителей региона писали, что местная жительница обратила внимание на грязного, опухшего и избитого 53-летнего Геннадия, когда тот пас коров. По словам соседей, он за еду выполнял любую работу для некой группы лиц в селе Большое Сорокино. Выяснилось, что мужчина до 2000 года жил в городе Тюкалинск Омской области, потом уехал на заработки и пропал, все это время его искали родственники. "В средствах массовой информации сообщается, что житель Омской области в течение многих лет находился в трудовом рабстве в селе Большое Сорокино. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка (статья 127 УК РФ). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе проверки", - указано в сообщении ведомства. УМВД Тюменской области также проводит проверку по данному факту и устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По информации местных СМИ, 23 сентября мужчину забрал брат.
https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html
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происшествия, тюменская область, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюменская область, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит информацию о пропавшем 24 года назад жителе Омска

СК проверит сообщения о том, что житель Омской области много лет был в рабстве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ТЮМЕНЬ, 27 сен – РИА Новости. Следователи Тюменской области по поручению главы СКР проводят проверку по сообщению о том, что житель Омской области много лет находился в трудовом рабстве в тюменском селе Большое Сорокино, сообщает информационный центр Следственного комитета России.
Ранее местные интернет-издания и Telegram-каналы со ссылкой на жителей региона писали, что местная жительница обратила внимание на грязного, опухшего и избитого 53-летнего Геннадия, когда тот пас коров. По словам соседей, он за еду выполнял любую работу для некой группы лиц в селе Большое Сорокино. Выяснилось, что мужчина до 2000 года жил в городе Тюкалинск Омской области, потом уехал на заработки и пропал, все это время его искали родственники.
"В средствах массовой информации сообщается, что житель Омской области в течение многих лет находился в трудовом рабстве в селе Большое Сорокино. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка (статья 127 УК РФ). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе проверки", - указано в сообщении ведомства.
УМВД Тюменской области также проводит проверку по данному факту и устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По информации местных СМИ, 23 сентября мужчину забрал брат.
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ПроисшествияТюменская областьРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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