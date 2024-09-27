https://ria.ru/20240927/siyyarto-1975132133.html

Сийярто рассказал о новой группе по украинскому урегулированию

Сийярто рассказал о новой группе по украинскому урегулированию - РИА Новости, 27.09.2024

Сийярто рассказал о новой группе по украинскому урегулированию

Венгрия присоединится к группе "Друзей мира", которую создают по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования на Украине, заявил венгерский министр... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:37

2024-09-27T17:37

2024-09-27T19:09

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БУДАПЕШТ, 27 сен — РИА Новости. Венгрия присоединится к группе "Друзей мира", которую создают по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования на Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире телеканала М1."Пятнадцать стран, в том числе Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Кения, Замбия и Казахстан, соберутся на заседании под руководством Китая и Бразилии, чтобы подготовить формирование группы "Друзья мира", — сказал дипломат.По его словам, помимо Венгрии, на эту встречу пригласили еще две европейские страны — Францию ​​и Швейцарию.Сийярто пояснил, что причиной создания группы стала усталость стран Глобального Юга от того, что трансатлантическое сообщество "подливает масла в огонь" конфликта на Украине и не способно его разрешить.Основой для работы группы станет мирная инициатива Китая и Бразилии, которую Венгрия поддерживает и которую готова продвигать, заключил Сийярто.О создании группы "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса ранее сегодня сообщил глава МИД КНР Ван И на встрече с советником президента Бразилии Селсу Аморимом на полях Генассамблеи ООН. Он отметил, что это открытая платформа, которая стремится не к конкуренции и конфронтации, а к развитию диалога.Китай и Бразилия в мае этого года опубликовали документ по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы более чем от 100 стран. Он призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. В документе подчеркивается, что диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Также авторы призывают увеличить объем гуманитарной помощи и не допустить разрастания гуманитарного кризиса, избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам.

https://ria.ru/20240927/knr-1974984125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, бразилия, петер сийярто, украина, в мире, венгрия