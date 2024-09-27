https://ria.ru/20240927/shvejtsarija-1975040118.html
В Швейцарии одобрили изменения границ с Францией и Италией
В Швейцарии одобрили изменения границ с Францией и Италией - РИА Новости, 27.09.2024
В Швейцарии одобрили изменения границ с Францией и Италией
Правительство Швейцарии одобрило незначительные изменения границ страны с Францией и Италией по предложению смешанных комиссий, говорится в опубликованном... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:46
2024-09-27T12:46
2024-09-27T12:46
в мире
швейцария
франция
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941497541_0:86:3077:1817_1920x0_80_0_0_fc0b3b6bbee20606e61a13de5d2dd001.jpg
ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Правительство Швейцарии одобрило незначительные изменения границ страны с Францией и Италией по предложению смешанных комиссий, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "На своем заседании 27 сентября 2024 года Федеральный совет одобрил подписание Конвенции об исправлении границы между Швейцарией и Италией", - сказано в документе. Аналогичное решение было принято насчет границы страны с Францией. Власти уточняют, что в случае с Италией речь идет о незначительных изменениях границы в горах из-за таяния ледников, в то время как с Францией эти изменения были оправданы инфраструктурными проектами на воде и на границе. "В соответствии с принципом компенсации площади, международное публичное право предусматривает возможность обмена территорией эквивалентной площади в случае изменения границы", - добавили в Швейцарии. Отмечается, что правительства Франции и Италии находятся в процессе утверждения этих изменений, которые были предложены совместными комиссиями этих государств со Швейцарией.
https://ria.ru/20240409/shveytsariya-1938957737.html
швейцария
франция
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941497541_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_fba7672770d4985dbd4c235a1e40fc85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, франция, италия
В мире, Швейцария, Франция, Италия
В Швейцарии одобрили изменения границ с Францией и Италией
Швейцария одобрила незначительные изменения границ с Францией и Италией
ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости.
Правительство Швейцарии одобрило незначительные изменения границ страны с Францией и Италией по предложению смешанных комиссий, говорится в опубликованном заявлении на сайте
Федерального совета страны.
"На своем заседании 27 сентября 2024 года Федеральный совет одобрил подписание Конвенции об исправлении границы между Швейцарией и Италией", - сказано в документе. Аналогичное решение было принято насчет границы страны с Францией.
Власти уточняют, что в случае с Италией речь идет о незначительных изменениях границы в горах из-за таяния ледников, в то время как с Францией эти изменения были оправданы инфраструктурными проектами на воде и на границе.
"В соответствии с принципом компенсации площади, международное публичное право предусматривает возможность обмена территорией эквивалентной площади в случае изменения границы", - добавили в Швейцарии.
Отмечается, что правительства Франции и Италии находятся в процессе утверждения этих изменений, которые были предложены совместными комиссиями этих государств со Швейцарией.