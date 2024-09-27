https://ria.ru/20240927/shvejtsarija-1975040118.html

В Швейцарии одобрили изменения границ с Францией и Италией

В Швейцарии одобрили изменения границ с Францией и Италией - РИА Новости, 27.09.2024

В Швейцарии одобрили изменения границ с Францией и Италией

Правительство Швейцарии одобрило незначительные изменения границ страны с Францией и Италией по предложению смешанных комиссий, говорится в опубликованном... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:46

2024-09-27T12:46

2024-09-27T12:46

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ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Правительство Швейцарии одобрило незначительные изменения границ страны с Францией и Италией по предложению смешанных комиссий, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "На своем заседании 27 сентября 2024 года Федеральный совет одобрил подписание Конвенции об исправлении границы между Швейцарией и Италией", - сказано в документе. Аналогичное решение было принято насчет границы страны с Францией. Власти уточняют, что в случае с Италией речь идет о незначительных изменениях границы в горах из-за таяния ледников, в то время как с Францией эти изменения были оправданы инфраструктурными проектами на воде и на границе. "В соответствии с принципом компенсации площади, международное публичное право предусматривает возможность обмена территорией эквивалентной площади в случае изменения границы", - добавили в Швейцарии. Отмечается, что правительства Франции и Италии находятся в процессе утверждения этих изменений, которые были предложены совместными комиссиями этих государств со Швейцарией.

https://ria.ru/20240409/shveytsariya-1938957737.html

швейцария

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