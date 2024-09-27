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В Швейцарии одобрили изменения границ с Францией и Италией - РИА Новости, 27.09.2024
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12:46 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/shvejtsarija-1975040118.html
В Швейцарии одобрили изменения границ с Францией и Италией
В Швейцарии одобрили изменения границ с Францией и Италией - РИА Новости, 27.09.2024
В Швейцарии одобрили изменения границ с Францией и Италией
Правительство Швейцарии одобрило незначительные изменения границ страны с Францией и Италией по предложению смешанных комиссий, говорится в опубликованном... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:46
2024-09-27T12:46
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ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Правительство Швейцарии одобрило незначительные изменения границ страны с Францией и Италией по предложению смешанных комиссий, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "На своем заседании 27 сентября 2024 года Федеральный совет одобрил подписание Конвенции об исправлении границы между Швейцарией и Италией", - сказано в документе. Аналогичное решение было принято насчет границы страны с Францией. Власти уточняют, что в случае с Италией речь идет о незначительных изменениях границы в горах из-за таяния ледников, в то время как с Францией эти изменения были оправданы инфраструктурными проектами на воде и на границе. "В соответствии с принципом компенсации площади, международное публичное право предусматривает возможность обмена территорией эквивалентной площади в случае изменения границы", - добавили в Швейцарии. Отмечается, что правительства Франции и Италии находятся в процессе утверждения этих изменений, которые были предложены совместными комиссиями этих государств со Швейцарией.
https://ria.ru/20240409/shveytsariya-1938957737.html
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в мире, швейцария, франция, италия
В мире, Швейцария, Франция, Италия
В Швейцарии одобрили изменения границ с Францией и Италией

Швейцария одобрила незначительные изменения границ с Францией и Италией

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Правительство Швейцарии одобрило незначительные изменения границ страны с Францией и Италией по предложению смешанных комиссий, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"На своем заседании 27 сентября 2024 года Федеральный совет одобрил подписание Конвенции об исправлении границы между Швейцарией и Италией", - сказано в документе. Аналогичное решение было принято насчет границы страны с Францией.
Власти уточняют, что в случае с Италией речь идет о незначительных изменениях границы в горах из-за таяния ледников, в то время как с Францией эти изменения были оправданы инфраструктурными проектами на воде и на границе.
"В соответствии с принципом компенсации площади, международное публичное право предусматривает возможность обмена территорией эквивалентной площади в случае изменения границы", - добавили в Швейцарии.
Отмечается, что правительства Франции и Италии находятся в процессе утверждения этих изменений, которые были предложены совместными комиссиями этих государств со Швейцарией.
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