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Штурмовики ВС России на полигонах получают полный объем знаний и навыков - РИА Новости, 27.09.2024
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10:24 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/shturmoviki-1975004098.html
Штурмовики ВС России на полигонах получают полный объем знаний и навыков
Штурмовики ВС России на полигонах получают полный объем знаний и навыков - РИА Новости, 27.09.2024
Штурмовики ВС России на полигонах получают полный объем знаний и навыков
Новобранцы-штурмовики Вооружённых сил России на полигонах в Запорожской области получают полный объём знаний и навыков, что позволяет им на должном уровне... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:24
2024-09-27T10:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Новобранцы-штурмовики Вооружённых сил России на полигонах в Запорожской области получают полный объём знаний и навыков, что позволяет им на должном уровне противостать не только рядовым частям ВСУ, но и иностранным наемникам, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ с позывным "Бек". Он отметил, что наравне с вновь прибывшими подготовку на полигонах проходят и опытные бойцы. Это позволяет не только постоянно находиться в "тонусе", но и повышает количество навыков, получаемых новобранцами. "В настоящее время вновь прибывшие получают колоссальный опыт от старослужащих. От ребят, которые с первых дней находятся в зоне СВО. Помимо нового опыта, который получают новобранцы, старослужащие передают им свой опыт. Личный состав, убыв с полигона уже в зону СВО, выходит туда уверенно подготовленными и может противостоять не только рядовому военнослужащему ВСУ, но и наемникам", - сказал "Бек". Он отметил, что подготовка проходит ежедневно по разным направлениям, таким как штурм опорных пунктов, передвижение в лесистой местности, подготовка позиций.
https://ria.ru/20240731/shturmoviki-1963064190.html
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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Штурмовики ВС России на полигонах получают полный объем знаний и навыков

Новобранцы-штурмовики ВС России могут противостоять ВСУ и иностранным наемникам

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШтурмовики добровольческого подразделения ВС РФ
Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Новобранцы-штурмовики Вооружённых сил России на полигонах в Запорожской области получают полный объём знаний и навыков, что позволяет им на должном уровне противостать не только рядовым частям ВСУ, но и иностранным наемникам, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ с позывным "Бек".
Он отметил, что наравне с вновь прибывшими подготовку на полигонах проходят и опытные бойцы. Это позволяет не только постоянно находиться в "тонусе", но и повышает количество навыков, получаемых новобранцами.
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"В настоящее время вновь прибывшие получают колоссальный опыт от старослужащих. От ребят, которые с первых дней находятся в зоне СВО. Помимо нового опыта, который получают новобранцы, старослужащие передают им свой опыт. Личный состав, убыв с полигона уже в зону СВО, выходит туда уверенно подготовленными и может противостоять не только рядовому военнослужащему ВСУ, но и наемникам", - сказал "Бек".
Он отметил, что подготовка проходит ежедневно по разным направлениям, таким как штурм опорных пунктов, передвижение в лесистой местности, подготовка позиций.
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