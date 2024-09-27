https://ria.ru/20240927/shturmoviki-1975004098.html

Штурмовики ВС России на полигонах получают полный объем знаний и навыков

Штурмовики ВС России на полигонах получают полный объем знаний и навыков - РИА Новости, 27.09.2024

Штурмовики ВС России на полигонах получают полный объем знаний и навыков

Новобранцы-штурмовики Вооружённых сил России на полигонах в Запорожской области получают полный объём знаний и навыков, что позволяет им на должном уровне... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:24

2024-09-27T10:24

2024-09-27T10:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Новобранцы-штурмовики Вооружённых сил России на полигонах в Запорожской области получают полный объём знаний и навыков, что позволяет им на должном уровне противостать не только рядовым частям ВСУ, но и иностранным наемникам, рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ с позывным "Бек". Он отметил, что наравне с вновь прибывшими подготовку на полигонах проходят и опытные бойцы. Это позволяет не только постоянно находиться в "тонусе", но и повышает количество навыков, получаемых новобранцами. "В настоящее время вновь прибывшие получают колоссальный опыт от старослужащих. От ребят, которые с первых дней находятся в зоне СВО. Помимо нового опыта, который получают новобранцы, старослужащие передают им свой опыт. Личный состав, убыв с полигона уже в зону СВО, выходит туда уверенно подготовленными и может противостоять не только рядовому военнослужащему ВСУ, но и наемникам", - сказал "Бек". Он отметил, что подготовка проходит ежедневно по разным направлениям, таким как штурм опорных пунктов, передвижение в лесистой местности, подготовка позиций.

https://ria.ru/20240731/shturmoviki-1963064190.html

https://ria.ru/20240921/orenburzhe-1973995040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины