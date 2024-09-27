https://ria.ru/20240927/shkola-1975067772.html

В Подмосковье подростка поставили на учет после драки в школе

В Подмосковье подростка поставили на учет после драки в школе - РИА Новости, 27.09.2024

В Подмосковье подростка поставили на учет после драки в школе

Подростка поставили на профилактический учет после того, как он ударил стулом сверстника в школе в Московской области, сообщается в Telegram-канале канале... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:30

2024-09-27T14:30

2024-09-27T14:30

происшествия

московская область (подмосковье)

озеры

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подростка поставили на профилактический учет после того, как он ударил стулом сверстника в школе в Московской области, сообщается в Telegram-канале канале подмосковного главка МВД. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в одной из школ города Озеры. От местной жительницы поступило сообщение о причинении её сыну телесных повреждений. "Предварительно установлено, что в учебном заведении, расположенном в 1-й микрорайоне, между одноклассниками 2010 года рождения возникла ссора, переросшая в драку... Подросток ударил стулом сына заявительницы", - говорится в сообщении. Несовершеннолетний, нанесший удар, в присутствии законных представителей был опрощен полицейскими и "поставлен на профилактический учет". Потерпевший после лечения будет направлен на проведение судмедэкспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240926/nizhnekamsk-1974883514.html

https://ria.ru/20240421/mvd-1941388921.html

московская область (подмосковье)

озеры

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происшествия, московская область (подмосковье), озеры