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В Подмосковье подростка поставили на учет после драки в школе
В Подмосковье подростка поставили на учет после драки в школе - РИА Новости, 27.09.2024
В Подмосковье подростка поставили на учет после драки в школе
Подростка поставили на профилактический учет после того, как он ударил стулом сверстника в школе в Московской области, сообщается в Telegram-канале канале... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:30
2024-09-27T14:30
2024-09-27T14:30
происшествия
московская область (подмосковье)
озеры
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подростка поставили на профилактический учет после того, как он ударил стулом сверстника в школе в Московской области, сообщается в Telegram-канале канале подмосковного главка МВД. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в одной из школ города Озеры. От местной жительницы поступило сообщение о причинении её сыну телесных повреждений. "Предварительно установлено, что в учебном заведении, расположенном в 1-й микрорайоне, между одноклассниками 2010 года рождения возникла ссора, переросшая в драку... Подросток ударил стулом сына заявительницы", - говорится в сообщении. Несовершеннолетний, нанесший удар, в присутствии законных представителей был опрощен полицейскими и "поставлен на профилактический учет". Потерпевший после лечения будет направлен на проведение судмедэкспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240926/nizhnekamsk-1974883514.html
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московская область (подмосковье)
озеры
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происшествия, московская область (подмосковье), озеры
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Озеры
В Подмосковье подростка поставили на учет после драки в школе
Подростка поставили на учет после того, как он ударил сверстника стулом