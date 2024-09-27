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Посол назвал отказ Дании сотрудничать по "Северным потокам" опасным - РИА Новости, 27.09.2024
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02:12 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/rassledovanie-1974968576.html
Посол назвал отказ Дании сотрудничать по "Северным потокам" опасным
Посол назвал отказ Дании сотрудничать по "Северным потокам" опасным - РИА Новости, 27.09.2024
Посол назвал отказ Дании сотрудничать по "Северным потокам" опасным
Отказ Дании привлечь Россию к расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" представляет собой опасный прецедент фрагментации... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T02:12
2024-09-27T02:12
дания
россия
сша
владимир барбин
джо байден
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Отказ Дании привлечь Россию к расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" представляет собой опасный прецедент фрагментации международных усилий по борьбе с терроризмом, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. "Создан опасный прецедент фрагментации международных усилий по борьбе с преступностью и терроризмом. Деление стран на своих и чужих в борьбе с общим злом ослабляет международную безопасность, в том числе и безопасность Дании", - написал посол в статье для датской газеты Politiken. Текст опубликован на сайте дипмиссии. Глава российской дипмиссии отметил, что Дания установила беспрецедентный режим секретности вокруг расследования, при этом позиция властей была сформирована в определенном политическом контексте. "Президент США Джо Байден в феврале 2022 года публично пообещал покончить с проектом "Северный поток". Никакого осуждения планов США с датской стороны не прозвучало. Напротив, было заявлено, что в вопросах безопасности между Данией и США не должно быть преград даже в бумажный лист", - напомнил дипломат. Таким образом, доверие к стремлению Дании объективно разобраться в произошедшем утрачено окончательно, заявил посол. "Предоставленное Дании время было потрачено впустую. Оказанное доверие оправдано не было. Дания не сумела обеспечить торжество правосудия. Его основополагающий принцип - о неотвратимости наказания - оказался попранным", - подчеркнул он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240927/daniya-1974967377.html
https://ria.ru/20240926/vagenknekht-1974956701.html
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дания, россия, сша, владимир барбин, джо байден, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Дания, Россия, США, Владимир Барбин, Джо Байден, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Посол назвал отказ Дании сотрудничать по "Северным потокам" опасным

Посол назвал отказ Дании сотрудничать по "Северным потокам" опасным прецедентом

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Отказ Дании привлечь Россию к расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" представляет собой опасный прецедент фрагментации международных усилий по борьбе с терроризмом, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.
"Создан опасный прецедент фрагментации международных усилий по борьбе с преступностью и терроризмом. Деление стран на своих и чужих в борьбе с общим злом ослабляет международную безопасность, в том числе и безопасность Дании", - написал посол в статье для датской газеты Politiken. Текст опубликован на сайте дипмиссии.
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01:28
Глава российской дипмиссии отметил, что Дания установила беспрецедентный режим секретности вокруг расследования, при этом позиция властей была сформирована в определенном политическом контексте.
"Президент США Джо Байден в феврале 2022 года публично пообещал покончить с проектом "Северный поток". Никакого осуждения планов США с датской стороны не прозвучало. Напротив, было заявлено, что в вопросах безопасности между Данией и США не должно быть преград даже в бумажный лист", - напомнил дипломат.
Таким образом, доверие к стремлению Дании объективно разобраться в произошедшем утрачено окончательно, заявил посол.
"Предоставленное Дании время было потрачено впустую. Оказанное доверие оправдано не было. Дания не сумела обеспечить торжество правосудия. Его основополагающий принцип - о неотвратимости наказания - оказался попранным", - подчеркнул он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Вчера, 22:25
 
ДанияРоссияСШАВладимир БарбинДжо БайденДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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