https://ria.ru/20240927/rassledovanie-1974968576.html

Посол назвал отказ Дании сотрудничать по "Северным потокам" опасным

Посол назвал отказ Дании сотрудничать по "Северным потокам" опасным - РИА Новости, 27.09.2024

Посол назвал отказ Дании сотрудничать по "Северным потокам" опасным

Отказ Дании привлечь Россию к расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" представляет собой опасный прецедент фрагментации... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T02:12

2024-09-27T02:12

2024-09-27T02:12

дания

россия

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джо байден

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Отказ Дании привлечь Россию к расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" представляет собой опасный прецедент фрагментации международных усилий по борьбе с терроризмом, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. "Создан опасный прецедент фрагментации международных усилий по борьбе с преступностью и терроризмом. Деление стран на своих и чужих в борьбе с общим злом ослабляет международную безопасность, в том числе и безопасность Дании", - написал посол в статье для датской газеты Politiken. Текст опубликован на сайте дипмиссии. Глава российской дипмиссии отметил, что Дания установила беспрецедентный режим секретности вокруг расследования, при этом позиция властей была сформирована в определенном политическом контексте. "Президент США Джо Байден в феврале 2022 года публично пообещал покончить с проектом "Северный поток". Никакого осуждения планов США с датской стороны не прозвучало. Напротив, было заявлено, что в вопросах безопасности между Данией и США не должно быть преград даже в бумажный лист", - напомнил дипломат. Таким образом, доверие к стремлению Дании объективно разобраться в произошедшем утрачено окончательно, заявил посол. "Предоставленное Дании время было потрачено впустую. Оказанное доверие оправдано не было. Дания не сумела обеспечить торжество правосудия. Его основополагающий принцип - о неотвратимости наказания - оказался попранным", - подчеркнул он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240927/daniya-1974967377.html

https://ria.ru/20240926/vagenknekht-1974956701.html

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