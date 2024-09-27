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Израильская ПВО перехватила ракету из Йемена
Израильская ПВО перехватила ракету из Йемена - РИА Новости, 27.09.2024
Израильская ПВО перехватила ракету из Йемена
Израильские ПВО перехватили выпущенную из Йемена ракету, которая стала причиной объявления воздушной тревоги в Тель-Авиве, сообщила Армия обороны Израиля... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T01:13
2024-09-27T01:13
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Израильские ПВО перехватили выпущенную из Йемена ракету, которая стала причиной объявления воздушной тревоги в Тель-Авиве, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Тель-Авиве слышны сирены воздушной тревоги. "Ракета, выпущенная из Йемена, была успешно перехвачена системой противовоздушной обороны "Хец" ("Стрела"). После перехвата и падения осколков были слышны сирены и взрывы", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.В заявлении отмечается, что ракета класса "земля-земля" была перехвачена за пределами израильской территории.
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йемен, тель-авив, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Йемен, Тель-Авив, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская ПВО перехватила ракету из Йемена
ЦАХАЛ: ПВО перехватила ракету из Йемена, ставшую причиной тревоги в Тель-Авиве
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Израильские ПВО перехватили выпущенную из Йемена ракету, которая стала причиной объявления воздушной тревоги в Тель-Авиве, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Тель-Авиве слышны сирены воздушной тревоги.
"Ракета, выпущенная из Йемена, была успешно перехвачена системой противовоздушной обороны "Хец" ("Стрела"). После перехвата и падения осколков были слышны сирены и взрывы", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
В заявлении отмечается, что ракета класса "земля-земля" была перехвачена за пределами израильской территории.