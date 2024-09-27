https://ria.ru/20240927/putin-1974988825.html

Путин поздравил лидера Туркмении с национальным праздником

Путин поздравил лидера Туркмении с национальным праздником - РИА Новости, 27.09.2024

Путин поздравил лидера Туркмении с национальным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости, отметив, что Москва и Ашхабад активно и... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:12

2024-09-27T09:12

2024-09-27T09:27

туркмения

россия

владимир путин

сердар бердымухамедов

ашхабад

москва

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости, отметив, что Москва и Ашхабад активно и плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости. Ваша страна успешно движется по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене. Российско-туркменистанские отношения динамично развиваются в духе углублённого стратегического партнёрства. Москва и Ашхабад ведут активный политический диалог, плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях", - говорится в телеграмме.Путин выразил уверенность, что совместными усилиями страны и впредь будут наращивать конструктивное взаимодействие на благо дружественных народов в интересах упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в Каспийском регионе.Российский лидер пожелал президенту Туркменистана крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны – счастья и процветания.

https://ria.ru/20240922/pozdravlenie-1974064720.html

https://ria.ru/20240524/mishustin-1948113674.html

туркмения

россия

ашхабад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

туркмения, россия, владимир путин, сердар бердымухамедов , ашхабад, москва