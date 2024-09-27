Путин поздравил лидера Туркмении с национальным праздником
Путин: Россия собирается наращивать взаимодействие с Туркменией
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости, отметив, что Москва и Ашхабад активно и плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости. Ваша страна успешно движется по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене. Российско-туркменистанские отношения динамично развиваются в духе углублённого стратегического партнёрства. Москва и Ашхабад ведут активный политический диалог, плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях", - говорится в телеграмме.
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Путин выразил уверенность, что совместными усилиями страны и впредь будут наращивать конструктивное взаимодействие на благо дружественных народов в интересах упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в Каспийском регионе.
Российский лидер пожелал президенту Туркменистана крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны – счастья и процветания.