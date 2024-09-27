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Путин поздравил лидера Туркмении с национальным праздником - РИА Новости, 27.09.2024
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09:12 27.09.2024 (обновлено: 09:27 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/putin-1974988825.html
Путин поздравил лидера Туркмении с национальным праздником
Путин поздравил лидера Туркмении с национальным праздником - РИА Новости, 27.09.2024
Путин поздравил лидера Туркмении с национальным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости, отметив, что Москва и Ашхабад активно и... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:12
2024-09-27T09:27
туркмения
россия
владимир путин
сердар бердымухамедов
ашхабад
москва
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости, отметив, что Москва и Ашхабад активно и плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости. Ваша страна успешно движется по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене. Российско-туркменистанские отношения динамично развиваются в духе углублённого стратегического партнёрства. Москва и Ашхабад ведут активный политический диалог, плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях", - говорится в телеграмме.Путин выразил уверенность, что совместными усилиями страны и впредь будут наращивать конструктивное взаимодействие на благо дружественных народов в интересах упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в Каспийском регионе.Российский лидер пожелал президенту Туркменистана крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны – счастья и процветания.
https://ria.ru/20240922/pozdravlenie-1974064720.html
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туркмения, россия, владимир путин, сердар бердымухамедов , ашхабад, москва
Туркмения, Россия, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , Ашхабад, Москва
Путин поздравил лидера Туркмении с национальным праздником

Путин: Россия собирается наращивать взаимодействие с Туркменией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости, отметив, что Москва и Ашхабад активно и плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости. Ваша страна успешно движется по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене. Российско-туркменистанские отношения динамично развиваются в духе углублённого стратегического партнёрства. Москва и Ашхабад ведут активный политический диалог, плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях", - говорится в телеграмме.
Президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Путин выразил уверенность, что совместными усилиями страны и впредь будут наращивать конструктивное взаимодействие на благо дружественных народов в интересах упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в Каспийском регионе.
Российский лидер пожелал президенту Туркменистана крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны – счастья и процветания.
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ТуркменияРоссияВладимир ПутинСердар БердымухамедовАшхабадМосква
 
 
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