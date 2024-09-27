https://ria.ru/20240927/prizyvniki-1974984215.html
СМИ: украинские призывники попадают на фронт без базового обучения
СМИ: украинские призывники попадают на фронт без базового обучения - РИА Новости, 27.09.2024
СМИ: украинские призывники попадают на фронт без базового обучения
Украинские призывники попадают на фронт без базового обучения и покидают свои позиции, когда попадают под обстрел, сообщает газета Financial Times со ссылкой на РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:33
2024-09-27T08:33
2024-09-27T08:33
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Украинские призывники попадают на фронт без базового обучения и покидают свои позиции, когда попадают под обстрел, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в ВСУ. "Призывникам не хватает базовых навыков ведения боя, мотивации, и они часто покидают позиции, когда попадают под обстрел", - пишет издание. Как сообщил газете неназванный командир из ВСУ, призывникам попросту ставят отличные оценки за подготовку без реальной практики и отправляют на передовую. При этом многие из них не умеют держать оружие и никогда не стреляли из-за нехватки боеприпасов, отмечает он. "Некоторые парни замирают, поскольку слишком боятся стрелять в противника", - приводит издание слова другого командира, чье подразделение действует в окрестностях прифронтового города Курахово под Донецком. Как пишет газета, некоторые офицеры винят рекрутеров, которые записывают всех поступающих новобранцев в пехоту, не уделяя внимания их прошлому и навыкам. По оценкам источников издания, от 50 до 70 процентов прибывающего на фронт пополнения погибают или получают ранения в первые же дни. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240731/smi-1963057576.html
https://ria.ru/20240927/stoltenberg-1974981690.html
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: украинские призывники попадают на фронт без базового обучения
FT: украинские призывники попадают на фронт без обучения и часто сбегают
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.
Украинские призывники попадают на фронт без базового обучения и покидают свои позиции, когда попадают под обстрел, сообщает газета Financial Times
со ссылкой на источники в ВСУ.
"Призывникам не хватает базовых навыков ведения боя, мотивации, и они часто покидают позиции, когда попадают под обстрел", - пишет издание.
Как сообщил газете неназванный командир из ВСУ, призывникам попросту ставят отличные оценки за подготовку без реальной практики и отправляют на передовую. При этом многие из них не умеют держать оружие и никогда не стреляли из-за нехватки боеприпасов, отмечает он.
"Некоторые парни замирают, поскольку слишком боятся стрелять в противника", - приводит издание слова другого командира, чье подразделение действует в окрестностях прифронтового города Курахово под Донецком.
Как пишет газета, некоторые офицеры винят рекрутеров, которые записывают всех поступающих новобранцев в пехоту, не уделяя внимания их прошлому и навыкам. По оценкам источников издания, от 50 до 70 процентов прибывающего на фронт пополнения погибают или получают ранения в первые же дни.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине
, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.