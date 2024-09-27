https://ria.ru/20240927/priangare-1975099806.html
Более 200 новых объектов построили в Приангарье с 2019 года
Более 200 новых объектов построили в Приангарье с 2019 года - РИА Новости, 27.09.2024
Более 200 новых объектов построили в Приангарье с 2019 года
Более 200 новых объектов построили в Иркутской области за пять лет реализации национальных проектов, на их возведение направлено более 180 миллиардов рублей,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:59
2024-09-27T15:59
2024-09-27T15:59
иркутская область
россия
игорь кобзев
анатолий серышев
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ИРКУТСК, 27 сен - РИА Новости. Более 200 новых объектов построили в Иркутской области за пять лет реализации национальных проектов, на их возведение направлено более 180 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Предварительные итоги реализации национальных проектов в регионах Сибири за 2019-2023 годы подвели на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Сибирском федеральном округе. Оно прошло в режиме видеоконференции, Кобзев принимал в нем участие. Глава региона отметил, что Иркутская область активно участвует в реализации национальных проектов. "С 2019 года в регионе построили более 200 новых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства. На реализацию мероприятий национальных проектов направлено 181,4 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета – 103,3 миллиарда рублей, средства областного бюджета – 64,8 миллиарда рублей, средства Фонда развития территорий – 13,3 миллиарда рублей", - сказал Кобзев. По его словам, мероприятия национальных проектов охватывают практически все муниципальные образования Иркутской области и находятся на особом контроле. Все задачи, поставленные президентом, в том числе по сохранению населения, улучшению экологии, развитию системы здравоохранения, образования, культуры, занятия спортом будут исполнены в установленные сроки, добавил он. В 2024 году в рамках 13 национальных проектов ведется реализация мероприятий по 47 региональным программам. В том числе Приангарье оперативно включилось в новый национальный проект "Беспилотные авиационные системы". Полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев обратился к главам регионов округа с просьбой детально разобраться в причинах отставаний по темпам и качеству работ там, где есть проблемы, и принять все возможные меры для своевременной сдачи объектов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, игорь кобзев, анатолий серышев
Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Анатолий Серышев
ИРКУТСК, 27 сен - РИА Новости. Более 200 новых объектов построили в Иркутской области за пять лет реализации национальных проектов, на их возведение направлено более 180 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Предварительные итоги реализации национальных проектов в регионах Сибири за 2019-2023 годы подвели на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ
в Сибирском федеральном округе. Оно прошло в режиме видеоконференции, Кобзев принимал в нем участие. Глава региона отметил, что Иркутская область активно участвует в реализации национальных проектов.
"С 2019 года в регионе построили более 200 новых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства. На реализацию мероприятий национальных проектов направлено 181,4 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета – 103,3 миллиарда рублей, средства областного бюджета – 64,8 миллиарда рублей, средства Фонда развития территорий – 13,3 миллиарда рублей", - сказал Кобзев.
По его словам, мероприятия национальных проектов охватывают практически все муниципальные образования Иркутской области и находятся на особом контроле. Все задачи, поставленные президентом, в том числе по сохранению населения, улучшению экологии, развитию системы здравоохранения, образования, культуры, занятия спортом будут исполнены в установленные сроки, добавил он.
В 2024 году в рамках 13 национальных проектов ведется реализация мероприятий по 47 региональным программам. В том числе Приангарье оперативно включилось в новый национальный проект "Беспилотные авиационные системы".
Полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев
обратился к главам регионов округа с просьбой детально разобраться в причинах отставаний по темпам и качеству работ там, где есть проблемы, и принять все возможные меры для своевременной сдачи объектов.