Рейтинг@Mail.ru
Площадь лесного пожара в Волгоградской области выросла до десяти гектаров - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 27.09.2024 (обновлено: 21:35 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/pozhar-1975179931.html
Площадь лесного пожара в Волгоградской области выросла до десяти гектаров
Площадь лесного пожара в Волгоградской области выросла до десяти гектаров - РИА Новости, 27.09.2024
Площадь лесного пожара в Волгоградской области выросла до десяти гектаров
Площадь лесного пожара возле города Новоаннинский Волгоградской области выросла с двух до десяти гектаров, угрозы населённым пунктам нет, сообщили журналистам в РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T21:25
2024-09-27T21:35
происшествия
волгоградская область
новоаннинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975120475_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_1afa4ee072ef130915486c476726b37b.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Площадь лесного пожара возле города Новоаннинский Волгоградской области выросла с двух до десяти гектаров, угрозы населённым пунктам нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ранее администрация Новоаннинского района сообщала, что возле райцентра загорелся лес на площади два гектара, огонь перекинулся на городскую свалку. "На данный момент площадь лесного пожара составляет 10га смешанного леса. Угрозы населенным пунктам нет", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20240927/pozhar-1975082821.html
волгоградская область
новоаннинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975120475_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_005cf54796de716af6b14d5ecfc2f91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, новоаннинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Волгоградская область, Новоаннинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Площадь лесного пожара в Волгоградской области выросла до десяти гектаров

Площадь лесного пожара в Волгоградской области выросла с двух до десяти гектаров

© администрация Новоаннинского районаЛандшафтный пожар в Волгоградской области. Кадр видео
Ландшафтный пожар в Волгоградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© администрация Новоаннинского района
Ландшафтный пожар в Волгоградской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Площадь лесного пожара возле города Новоаннинский Волгоградской области выросла с двух до десяти гектаров, угрозы населённым пунктам нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ранее администрация Новоаннинского района сообщала, что возле райцентра загорелся лес на площади два гектара, огонь перекинулся на городскую свалку.
"На данный момент площадь лесного пожара составляет 10га смешанного леса. Угрозы населенным пунктам нет", - заявили в ведомстве.
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений
Вчера, 15:23
 
ПроисшествияВолгоградская областьНовоаннинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала