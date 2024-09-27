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Площадь лесного пожара в Волгоградской области выросла до десяти гектаров
Площадь лесного пожара в Волгоградской области выросла до десяти гектаров - РИА Новости, 27.09.2024
Площадь лесного пожара в Волгоградской области выросла до десяти гектаров
Площадь лесного пожара возле города Новоаннинский Волгоградской области выросла с двух до десяти гектаров, угрозы населённым пунктам нет, сообщили журналистам в РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T21:25
2024-09-27T21:25
2024-09-27T21:35
происшествия
волгоградская область
новоаннинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Площадь лесного пожара возле города Новоаннинский Волгоградской области выросла с двух до десяти гектаров, угрозы населённым пунктам нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ранее администрация Новоаннинского района сообщала, что возле райцентра загорелся лес на площади два гектара, огонь перекинулся на городскую свалку. "На данный момент площадь лесного пожара составляет 10га смешанного леса. Угрозы населенным пунктам нет", - заявили в ведомстве.
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происшествия, волгоградская область, новоаннинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Волгоградская область, Новоаннинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Площадь лесного пожара в Волгоградской области выросла до десяти гектаров
Площадь лесного пожара в Волгоградской области выросла с двух до десяти гектаров