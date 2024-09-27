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СМИ: в порту Лос-Анджелеса загорелся груз литиевых аккумуляторов - РИА Новости, 27.09.2024
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06:09 27.09.2024 (обновлено: 06:40 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/pozhar-1974976692.html
СМИ: в порту Лос-Анджелеса загорелся груз литиевых аккумуляторов
СМИ: в порту Лос-Анджелеса загорелся груз литиевых аккумуляторов - РИА Новости, 27.09.2024
СМИ: в порту Лос-Анджелеса загорелся груз литиевых аккумуляторов
Груз литиевых аккумуляторов горит в порту американского Лос-Анджелеса, несколько терминалов будут закрыты в пятницу, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T06:09
2024-09-27T06:40
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Груз литиевых аккумуляторов горит в порту американского Лос-Анджелеса, несколько терминалов будут закрыты в пятницу, передает агентство Блумберг со ссылкой на пожарную службу и профсоюзы."Пожарные на месте перевернувшегося большого грузовика с литий-ионными батареями в прицепе (транспортный контейнер). Батареи повреждены, горят и выделяют газы (одна батарея взорвалась). На месте происшествия работают специалисты по опасным материалам", - сообщила пожарная служба Лос-Анджелеса.Пожарные создали периметр безопасности, но не проводят эвакуацию людей и заявляют об отсутствии опасности и пострадавших."Этот пожар невозможно потушить, и он может гореть до 48 часов", - говорится в заявлении Международного профсоюза грузчиков и складских работников.Профсоюз докеров сообщил, что его рабочие не выйдут на работу в четверг вечером и в пятницу в нескольких терминалах, которые были затронуты пожаром.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972865156.html
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лос-анджелес, в мире
Лос-Анджелес, В мире
СМИ: в порту Лос-Анджелеса загорелся груз литиевых аккумуляторов

Bloomberg: в порту Лос-Анджелеса загорелся груз литиевых аккумуляторов

© Фото : U.S. Air Force / Heide CouchПожарный в США
Пожарный в США - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : U.S. Air Force / Heide Couch
Пожарный в США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Груз литиевых аккумуляторов горит в порту американского Лос-Анджелеса, несколько терминалов будут закрыты в пятницу, передает агентство Блумберг со ссылкой на пожарную службу и профсоюзы.
"Пожарные на месте перевернувшегося большого грузовика с литий-ионными батареями в прицепе (транспортный контейнер). Батареи повреждены, горят и выделяют газы (одна батарея взорвалась). На месте происшествия работают специалисты по опасным материалам", - сообщила пожарная служба Лос-Анджелеса.
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Пожарные создали периметр безопасности, но не проводят эвакуацию людей и заявляют об отсутствии опасности и пострадавших.
"Этот пожар невозможно потушить, и он может гореть до 48 часов", - говорится в заявлении Международного профсоюза грузчиков и складских работников.
Профсоюз докеров сообщил, что его рабочие не выйдут на работу в четверг вечером и в пятницу в нескольких терминалах, которые были затронуты пожаром.
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