https://ria.ru/20240927/pozhar-1974976692.html

СМИ: в порту Лос-Анджелеса загорелся груз литиевых аккумуляторов

СМИ: в порту Лос-Анджелеса загорелся груз литиевых аккумуляторов - РИА Новости, 27.09.2024

СМИ: в порту Лос-Анджелеса загорелся груз литиевых аккумуляторов

Груз литиевых аккумуляторов горит в порту американского Лос-Анджелеса, несколько терминалов будут закрыты в пятницу, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T06:09

2024-09-27T06:09

2024-09-27T06:40

лос-анджелес

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Груз литиевых аккумуляторов горит в порту американского Лос-Анджелеса, несколько терминалов будут закрыты в пятницу, передает агентство Блумберг со ссылкой на пожарную службу и профсоюзы."Пожарные на месте перевернувшегося большого грузовика с литий-ионными батареями в прицепе (транспортный контейнер). Батареи повреждены, горят и выделяют газы (одна батарея взорвалась). На месте происшествия работают специалисты по опасным материалам", - сообщила пожарная служба Лос-Анджелеса.Пожарные создали периметр безопасности, но не проводят эвакуацию людей и заявляют об отсутствии опасности и пострадавших."Этот пожар невозможно потушить, и он может гореть до 48 часов", - говорится в заявлении Международного профсоюза грузчиков и складских работников.Профсоюз докеров сообщил, что его рабочие не выйдут на работу в четверг вечером и в пятницу в нескольких терминалах, которые были затронуты пожаром.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972865156.html

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