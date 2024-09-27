https://ria.ru/20240927/pokhischenie-1975113698.html
СК не стал ходатайствовать о продлении задержания мужа убитой в Балаково
СК не стал ходатайствовать о продлении задержания мужа убитой в Балаково - РИА Новости, 27.09.2024
СК не стал ходатайствовать о продлении задержания мужа убитой в Балаково
Следователи не ходатайствовали о продлении срока задержания мужа похищенной и убитой жительницы города Балаково Саратовской области Алексея Алешникова, которого РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:35
2024-09-27T16:35
2024-09-27T16:43
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САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Следователи не ходатайствовали о продлении срока задержания мужа похищенной и убитой жительницы города Балаково Саратовской области Алексея Алешникова, которого после допроса задержали на 48 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Балаковского районного суда.Ранее следствие сообщило, что в ночь на 23 сентября вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз в Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено в среду. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Семья Алешниковой объявила награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках. Сын убитой рассказывал РИА Новости, что его отец Алексей Алешников после допроса был задержан на 48 часов, которые истекали в четверг."По нему - нет", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, поступало ли в суд ходатайство следствия о продлении срока задержания Алексея Алешникова.В региональном СУСК информацию о подозреваемых по делу не комментируют.Ранее в суде сообщили РИА Новости, что подозреваемой по делу задержана Светлана Тюрьганова, ей продлен срок задержания до 29 сентября.СК возбудил дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240926/zarplata-1974867347.html
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происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Следователи не ходатайствовали о продлении срока задержания мужа похищенной и убитой жительницы города Балаково Саратовской области Алексея Алешникова, которого после допроса задержали на 48 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Балаковского районного суда.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на 23 сентября вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз в Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено в среду. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Семья Алешниковой объявила награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках. Сын убитой рассказывал РИА Новости, что его отец Алексей Алешников после допроса был задержан на 48 часов, которые истекали в четверг.
"По нему - нет", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, поступало ли в суд ходатайство следствия о продлении срока задержания Алексея Алешникова.
В региональном СУСК информацию о подозреваемых по делу не комментируют.
Ранее в суде сообщили РИА Новости, что подозреваемой по делу задержана Светлана Тюрьганова, ей продлен срок задержания до 29 сентября.
СК возбудил дело по статьям УК РФ
"Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.