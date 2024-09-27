https://ria.ru/20240927/pokhischenie-1975113698.html

СК не стал ходатайствовать о продлении задержания мужа убитой в Балаково

СК не стал ходатайствовать о продлении задержания мужа убитой в Балаково - РИА Новости, 27.09.2024

СК не стал ходатайствовать о продлении задержания мужа убитой в Балаково

Следователи не ходатайствовали о продлении срока задержания мужа похищенной и убитой жительницы города Балаково Саратовской области Алексея Алешникова, которого РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:35

2024-09-27T16:35

2024-09-27T16:43

происшествия

саратовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg

САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Следователи не ходатайствовали о продлении срока задержания мужа похищенной и убитой жительницы города Балаково Саратовской области Алексея Алешникова, которого после допроса задержали на 48 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Балаковского районного суда.Ранее следствие сообщило, что в ночь на 23 сентября вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз в Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено в среду. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Семья Алешниковой объявила награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках. Сын убитой рассказывал РИА Новости, что его отец Алексей Алешников после допроса был задержан на 48 часов, которые истекали в четверг."По нему - нет", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, поступало ли в суд ходатайство следствия о продлении срока задержания Алексея Алешникова.В региональном СУСК информацию о подозреваемых по делу не комментируют.Ранее в суде сообщили РИА Новости, что подозреваемой по делу задержана Светлана Тюрьганова, ей продлен срок задержания до 29 сентября.СК возбудил дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20240926/zarplata-1974867347.html

https://ria.ru/20240927/pokhischenie-1975113698.html

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)