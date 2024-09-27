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В Омской области мужчина сжег дом, пытаясь успокоить шумных друзей - РИА Новости, 27.09.2024
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14:02 27.09.2024 (обновлено: 14:18 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/podzhog-1975058104.html
В Омской области мужчина сжег дом, пытаясь успокоить шумных друзей
В Омской области мужчина сжег дом, пытаясь успокоить шумных друзей - РИА Новости, 27.09.2024
В Омской области мужчина сжег дом, пытаясь успокоить шумных друзей
Две подруги погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:02
2024-09-27T14:18
происшествия
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россия
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ОМСК, 27 сен - РИА Новости. Две подруги погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Пожар в частном доме на улице Новогородская, 25 произошел вечером в среду. Хозяйка частного дома пригласила к себе в гости друзей детства. Во время застолья один из гостей решил поджечь занавеску в одной из комнат. Он объяснил свои действия тем, что хотел уснуть, но ему мешал шум компании. Таким образом он захотел их успокоить. "Когда начался пожар, он пытался потушить огонь, но не смог. От острого отравления продуктами горения в задымленном помещении скончались 47-летняя хозяйка дома и 45-летняя сожительница подозреваемого, а подозреваемый и второй мужчина, находившийся в гостях, смогли выбежать из дома", - рассказали в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
https://ria.ru/20240925/pensionerka-1974603594.html
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происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области мужчина сжег дом, пытаясь успокоить шумных друзей

Под Омском мужчина поджег занавеску, чтобы успокоить друзей, погибли две женщины

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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ОМСК, 27 сен - РИА Новости. Две подруги погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Пожар в частном доме на улице Новогородская, 25 произошел вечером в среду.
Место пожара в селе Цветнополье Азовского района Омской области. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Омской области при пожаре погибли пенсионерка и ее внучка
25 сентября, 13:58
Хозяйка частного дома пригласила к себе в гости друзей детства. Во время застолья один из гостей решил поджечь занавеску в одной из комнат. Он объяснил свои действия тем, что хотел уснуть, но ему мешал шум компании. Таким образом он захотел их успокоить.
"Когда начался пожар, он пытался потушить огонь, но не смог. От острого отравления продуктами горения в задымленном помещении скончались 47-летняя хозяйка дома и 45-летняя сожительница подозреваемого, а подозреваемый и второй мужчина, находившийся в гостях, смогли выбежать из дома", - рассказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
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24 сентября, 14:14
 
ПроисшествияОмскРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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