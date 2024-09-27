https://ria.ru/20240927/podzhog-1975058104.html

В Омской области мужчина сжег дом, пытаясь успокоить шумных друзей

В Омской области мужчина сжег дом, пытаясь успокоить шумных друзей - РИА Новости, 27.09.2024

В Омской области мужчина сжег дом, пытаясь успокоить шумных друзей

Две подруги погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:02

2024-09-27T14:02

2024-09-27T14:18

происшествия

омск

россия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 27 сен - РИА Новости. Две подруги погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Пожар в частном доме на улице Новогородская, 25 произошел вечером в среду. Хозяйка частного дома пригласила к себе в гости друзей детства. Во время застолья один из гостей решил поджечь занавеску в одной из комнат. Он объяснил свои действия тем, что хотел уснуть, но ему мешал шум компании. Таким образом он захотел их успокоить. "Когда начался пожар, он пытался потушить огонь, но не смог. От острого отравления продуктами горения в задымленном помещении скончались 47-летняя хозяйка дома и 45-летняя сожительница подозреваемого, а подозреваемый и второй мужчина, находившийся в гостях, смогли выбежать из дома", - рассказали в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

https://ria.ru/20240925/pensionerka-1974603594.html

https://ria.ru/20240924/pozhar-1974424624.html

омск

россия

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)