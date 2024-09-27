https://ria.ru/20240927/pnevmatika-1975112697.html

Стрелявшего в подростков жителя Кирово-Чепецка осудили на два года

Стрелявшего в подростков жителя Кирово-Чепецка осудили на два года - РИА Новости, 27.09.2024

Стрелявшего в подростков жителя Кирово-Чепецка осудили на два года

Жителя Кирово-Чепецка, ранившего из пневматики подростка, осудили на 2 года принудительных работ, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:32

2024-09-27T16:32

2024-09-27T16:32

происшествия

россия

кирово-чепецк

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Жителя Кирово-Чепецка, ранившего из пневматики подростка, осудили на 2 года принудительных работ, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что днем 7 июня молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, без причин выстрелил из пневматического пистолета в воздух и в сторону группы подростков, попав пулькой в одного из них. Медицинская помощь никому не понадобилась. "Суд признал молодого человека виновным в хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ) и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы. Принимая во внимание данные о личности подсудимого, тяжесть содеянного суд в качестве альтернативы заменил назначенное наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием из заработной платы подсудимого в доход государства части заработка", - говорится в сообщении. Как уточняет прокуратура Кировской области, использованное осужденным пневматическое оружие - газобалонный пистолет калибра 4,5 мм - подлежит уничтожению.

https://ria.ru/20240927/moskva-1975112157.html

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кирово-чепецк

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происшествия, россия, кирово-чепецк, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)