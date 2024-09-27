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Отряды ПДСС круглосуточно дежурят в районе Севастополя для защиты от БЭКов - РИА Новости, 27.09.2024
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06:06 27.09.2024 (обновлено: 06:07 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/pdss-1974976527.html
Отряды ПДСС круглосуточно дежурят в районе Севастополя для защиты от БЭКов
Отряды ПДСС круглосуточно дежурят в районе Севастополя для защиты от БЭКов - РИА Новости, 27.09.2024
Отряды ПДСС круглосуточно дежурят в районе Севастополя для защиты от БЭКов
Моряки отряда "Подводных диверсионных сил и средств" Черноморского флота ежедневно дежурят в море для уничтожения украинских безэкипажных катеров и регулярно... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T06:06
2024-09-27T06:07
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Моряки отряда "Подводных диверсионных сил и средств" Черноморского флота ежедневно дежурят в море для уничтожения украинских безэкипажных катеров и регулярно проводят учебные стрельбы для поддержания боевой готовности, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за дежурством и стрельбами моряков. Группа специалистов ежедневно выходит в море на дежурство на быстроходных катерах класса "Раптор", вооруженных различными пулеметами, в том числе и крупнокалиберным пулеметом типа "Корд". В случае обнаружения безэкипажных катеров противника они уничтожаются или вертолетами морской авиации, или же специалистами ПДСС. "В последнее время они что-то активизировались, и приходится часто выезжать, обнаруживать, ну и уничтожать, соответственно. С вертолетов основное, что с вертолетов не получается - уже мы, соответственно. Был на моем счету один успешно уничтоженный БЭК. Самое сложное, наверное, перестраиваться с задачами, потому что сегодня такой БЭК, завтра они что-то новое придумывают. Также и летающие беспилотники обнаруживаем тоже, и их тоже должны уничтожать", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Танкоград". По словам "Танкограда", самым эффективным против таких движущихся целей является крупнокалиберный пулемет "Корд" калибра 12,7 миллиметра. "В общем крупнокалиберный пулемет - самый действенный получается. Пробивная способность хорошая у него", - добавил "Танкоград".
https://ria.ru/20240817/kater-1966760042.html
https://ria.ru/20240706/trenirovki-1957922370.html
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безопасность
Безопасность
Отряды ПДСС круглосуточно дежурят в районе Севастополя для защиты от БЭКов

Отряды ПДСС круглосуточно дежурят для уничтожения БЭКов ВСУ в районе Севастополя

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Моряки отряда "Подводных диверсионных сил и средств" Черноморского флота ежедневно дежурят в море для уничтожения украинских безэкипажных катеров и регулярно проводят учебные стрельбы для поддержания боевой готовности, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за дежурством и стрельбами моряков.
Группа специалистов ежедневно выходит в море на дежурство на быстроходных катерах класса "Раптор", вооруженных различными пулеметами, в том числе и крупнокалиберным пулеметом типа "Корд". В случае обнаружения безэкипажных катеров противника они уничтожаются или вертолетами морской авиации, или же специалистами ПДСС.
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"В последнее время они что-то активизировались, и приходится часто выезжать, обнаруживать, ну и уничтожать, соответственно. С вертолетов основное, что с вертолетов не получается - уже мы, соответственно. Был на моем счету один успешно уничтоженный БЭК. Самое сложное, наверное, перестраиваться с задачами, потому что сегодня такой БЭК, завтра они что-то новое придумывают. Также и летающие беспилотники обнаруживаем тоже, и их тоже должны уничтожать", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Танкоград".
По словам "Танкограда", самым эффективным против таких движущихся целей является крупнокалиберный пулемет "Корд" калибра 12,7 миллиметра.
"В общем крупнокалиберный пулемет - самый действенный получается. Пробивная способность хорошая у него", - добавил "Танкоград".
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