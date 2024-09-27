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Страны НАТО отрабатывают сценарии борьбы с Россией, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.09.2024
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15:08 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/patrushev-1975078360.html
Страны НАТО отрабатывают сценарии борьбы с Россией, заявил Патрушев
Страны НАТО отрабатывают сценарии борьбы с Россией, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.09.2024
Страны НАТО отрабатывают сценарии борьбы с Россией, заявил Патрушев
Страны НАТО, пытаясь сохранить глобальное доминирование, модернизируют военную инфраструктуру и отрабатывают сценарии борьбы с Россией, заявил помощник... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:08
2024-09-27T15:08
россия
калининградская область
сша
николай патрушев
нато
финляндия
швеция
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КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Страны НАТО, пытаясь сохранить глобальное доминирование, модернизируют военную инфраструктуру и отрабатывают сценарии борьбы с Россией, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Калининградской области. "Проведение Россией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников по блоку НАТО, стремящихся сохранить свое доминирование в мире, в том числе в Мировом океане", - сказал он. Патрушев обратил внимание, что в Балтийском регионе "страны НАТО регулярно проводят военные учения, в ходе которых отрабатываются сценарии отражения якобы российского нападения на страны Прибалтики". В пример он привел маневры "Стойкий защитник", проходившие весной этого года. "Прибалтийские страны модернизируют военную инфраструктуру для приема сил североатлантического альянса. Начата практическая реализация соглашения Латвии, Литвы и Эстонии о возведении оборонительной линии сооружений на границе с нашей страной", - отметил глава Морской коллегии. Он констатировал, что "после вступления Финляндии и Швеции в НАТО явно прослеживаются устремления изменить статус Балтийского моря, пересмотреть действующие правовые режимы морских пространств и проливов, используемых для международного судоходства, вынашиваются планы по запрету движения российского флота в Балтийском море". Патрушев добавил, что "в нарушение международных правил российские суда отключают от спутниковой сети связи, что создает риски для безопасности судоходства и угрозы для критической информационной инфраструктуры водного транспорта в целом".
https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975030998.html
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россия, калининградская область, сша, николай патрушев, нато, финляндия, швеция
Россия, Калининградская область, США, Николай Патрушев, НАТО, Финляндия, Швеция
Страны НАТО отрабатывают сценарии борьбы с Россией, заявил Патрушев

Патрушев: страны НАТО модернизируют военную инфраструктуру для борьбы с Россией

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Страны НАТО, пытаясь сохранить глобальное доминирование, модернизируют военную инфраструктуру и отрабатывают сценарии борьбы с Россией, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Калининградской области.
"Проведение Россией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников по блоку НАТО, стремящихся сохранить свое доминирование в мире, в том числе в Мировом океане", - сказал он.
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Патрушев обратил внимание, что в Балтийском регионе "страны НАТО регулярно проводят военные учения, в ходе которых отрабатываются сценарии отражения якобы российского нападения на страны Прибалтики". В пример он привел маневры "Стойкий защитник", проходившие весной этого года.
"Прибалтийские страны модернизируют военную инфраструктуру для приема сил североатлантического альянса. Начата практическая реализация соглашения Латвии, Литвы и Эстонии о возведении оборонительной линии сооружений на границе с нашей страной", - отметил глава Морской коллегии.
Он констатировал, что "после вступления Финляндии и Швеции в НАТО явно прослеживаются устремления изменить статус Балтийского моря, пересмотреть действующие правовые режимы морских пространств и проливов, используемых для международного судоходства, вынашиваются планы по запрету движения российского флота в Балтийском море".
Патрушев добавил, что "в нарушение международных правил российские суда отключают от спутниковой сети связи, что создает риски для безопасности судоходства и угрозы для критической информационной инфраструктуры водного транспорта в целом".
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РоссияКалининградская областьСШАНиколай ПатрушевНАТОФинляндияШвеция
 
 
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