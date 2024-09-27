https://ria.ru/20240927/pasler-1975056844.html

Паслер: в Оренбуржье открылся межрегиональный автомаршрут "Сила природы"

Паслер: в Оренбуржье открылся межрегиональный автомаршрут "Сила природы" - РИА Новости, 27.09.2024

Паслер: в Оренбуржье открылся межрегиональный автомаршрут "Сила природы"

Во всемирный день туризма в Оренбургской области открылся межрегиональный автомаршрут "Сила природы", он связывает Оренбург и Уфу, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:57

2024-09-27T13:57

2024-09-27T13:57

оренбургская область

денис паслер

оренбург

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Во всемирный день туризма в Оренбургской области открылся межрегиональный автомаршрут "Сила природы", он связывает Оренбург и Уфу, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Маршрут рассчитан на три-пять дней, а путешествовать по нему можно независимо от времени года. Его протяженность составляет более 450 километров. По слова губернатора, также в начале августа в Оренбуржье был запущен очередной пешеходный маршрут - "Царский тракт". Его протяженность составляет 43,8 километра и проходит по дороге, где в 1837 году проезжал будущий император Александр II, а 1891 году – будущий император Николай II. Маршрут проходит по территории регионально заказника "Губерлинские горы", а также в Кукуйских скалах, Губерлинском шихане. Он рассчитан на подготовленных туристов. "Пешеходный туризм – одно из направлений, которое мы активно развиваем в регионе. На сегодняшний день в Оренбуржье 54 тропы протяженностью свыше тысячи километров. В основном они проходят по особо охраняемым природным территориям: заказнику "Губерлинские горы", национальному парку "Бузулукский бор", заповедникам "Оренбургский" и "Шайтан-тау". В 2023 году более 18 тысяч туристов приняли участие в 360 походах", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он добавил, что Оренбуржье входит в межрегиональный маршрут "Большая уральская тропа". Оренбургский участок протяженностью почти 300 километров проходит вдоль хребта Карамурунтау. Есть также горный туристический маршрут "Семь вершин степного Урала", по которому прошли порядка 180 человек, его открыли в прошлом году.

https://ria.ru/20240926/torgovlya-1974775556.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, оренбург