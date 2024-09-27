https://ria.ru/20240927/palestina-1975097281.html

Саудовская Аравия создала коалицию по вопросу независимой Палестины

Саудовская Аравия создала коалицию по вопросу независимой Палестины - РИА Новости, 27.09.2024

Саудовская Аравия создала коалицию по вопросу независимой Палестины

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан объявил в кулуарах работы Генеральной Ассамблеи ООН о новой инициативе по созданию... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:12

2024-09-27T16:12

2024-09-27T16:27

в мире

саудовская аравия

израиль

норвегия

жозеп боррель

биньямин нетаньяху

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

оон

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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан объявил в кулуарах работы Генеральной Ассамблеи ООН о новой инициативе по созданию международной коалиции для реализации решения о создании двух государствах, в том числе независимого палестинского государства, сообщил телеканал "Аль-Арабия". Инициатива была представлена во время выступления бен Фархана на встрече, в которой приняли участие Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Норвегия. "Необходимы коллективные действия для принятия решений, которые приведут к ощутимым результатам в направлении немедленного прекращения огня и реализации решения о двух государствах, главным из которых должно стать создание независимого палестинского государства", - пояснил глава МИД королевства. Он добавил, что эта инициатива является совместным арабским и европейским планом. Мы приложим все усилия для достижения надежного и необратимого плана справедливого и всеобъемлющего мира". Бен Фархан призвал все страны присоединиться к этой инициативе, указав, что королевство "приложит все усилия для достижения надежного и необратимого пути к справедливому и всеобъемлющему миру". Принц Фейсал сообщил, что первая встреча в рамках этой инициативы пройдет в Эр-Рияде. При этом глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель добавил, что последующие встречи пройдут в Эр-Рияде и Брюсселе. Саудовская Аравия неоднократно заявляла, что не установит дипломатические отношения с Израилем без создания палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Однако подавляющее большинство членов Кнессета проголосовали против решения о создании двух государств, а правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху последовательно отказывается брать на себя обязательства по этому решению. На прошлой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что Эр-Рияд не признает Израиль без наличия палестинского государства и продолжит усилия по реализации решения о двух государствах, он решительно осудил "преступления израильского оккупационного режима" против палестинского народа.

https://ria.ru/20240918/palestina-1973491740.html

https://ria.ru/20240927/konflikt-1915630213.html

саудовская аравия

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в мире, саудовская аравия, израиль, норвегия, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), оон, лига арабских государств, евросоюз