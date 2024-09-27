Саудовская Аравия создала коалицию по вопросу независимой Палестины
Аль-Арабия: Саудовская Аравия создала коалицию по вопросу независимой Палестины
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан объявил в кулуарах работы Генеральной Ассамблеи ООН о новой инициативе по созданию международной коалиции для реализации решения о создании двух государствах, в том числе независимого палестинского государства, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Инициатива была представлена во время выступления бен Фархана на встрече, в которой приняли участие Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Норвегия.
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"Необходимы коллективные действия для принятия решений, которые приведут к ощутимым результатам в направлении немедленного прекращения огня и реализации решения о двух государствах, главным из которых должно стать создание независимого палестинского государства", - пояснил глава МИД королевства.
Он добавил, что эта инициатива является совместным арабским и европейским планом. Мы приложим все усилия для достижения надежного и необратимого плана справедливого и всеобъемлющего мира". Бен Фархан призвал все страны присоединиться к этой инициативе, указав, что королевство "приложит все усилия для достижения надежного и необратимого пути к справедливому и всеобъемлющему миру".
Принц Фейсал сообщил, что первая встреча в рамках этой инициативы пройдет в Эр-Рияде. При этом глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель добавил, что последующие встречи пройдут в Эр-Рияде и Брюсселе.
Саудовская Аравия неоднократно заявляла, что не установит дипломатические отношения с Израилем без создания палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Однако подавляющее большинство членов Кнессета проголосовали против решения о создании двух государств, а правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху последовательно отказывается брать на себя обязательства по этому решению.
На прошлой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что Эр-Рияд не признает Израиль без наличия палестинского государства и продолжит усилия по реализации решения о двух государствах, он решительно осудил "преступления израильского оккупационного режима" против палестинского народа.