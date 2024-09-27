https://ria.ru/20240927/otravlenie-1974992914.html

Следствие выдвинуло приоритетную версию гибели детей в Красноярском крае

Следствие выдвинуло приоритетную версию гибели детей в Красноярском крае - РИА Новости, 27.09.2024

Следствие выдвинуло приоритетную версию гибели детей в Красноярском крае

Следствие выдвинуло приоритетную версию о гибели детей в Красноярском крае — попадание в организм компонентов инсектицидного неустановленного средства, сообщили РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:37

2024-09-27T09:37

2024-09-27T13:08

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Следствие выдвинуло приоритетную версию о гибели детей в Красноярском крае — попадание в организм компонентов инсектицидного неустановленного средства, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии. "Они нашли компоненты инсектицидного средства, которые в том числе входят в дихлофос "Варан", но однозначно утверждать, что причиной отравления стал именно этот дихлофос, рано. Может, они (отравившаяся семья. — Прим. ред.) обрабатывали дом другими инсектицидными средствами ранее. Возможно, препарат имел накопительный эффект", — сказал собеседник.Он уточнил, что, возможно, какое-то средство постоянно лежало в доме и постепенно впитывалось в мебель, посуду, другие предметы, а после последней обработки дало мощный эффект. Сегодня в СК сообщили, что экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты инсектицидного неизвестного средства. Там уточнили, что это предварительные данные судебно-химической экспертизы. Следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, ранее нашли в пробах после отравления семьи в Красноярском крае — скорее всего, от аэрозольного дихлофоса. Новосибирская компания "Сибиар", производящая различные инсектицидные средства, в том числе дихлофос, готова по запросу правоохранителей предоставить любую информацию о своей продукции, но пока таких запросов не было, сообщили РИА Новости в компании.На прошлой неделе под Красноярском отравилась семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет. По данным СУ СК, перед этим они ели на ужин курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка.В среду выяснилось, что в пробах пельменей и куриного мяса, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце — не выявили превышения нормируемых значений. Как уточнили РИА Новости в СК, эксперты искали в продуктах превышения показаний по кадмию, мышьяку, свинцу и ртути. Это основные опасные вещества, которые могут повлечь за собой смерть.

https://ria.ru/20240927/dikhlofos-1974991570.html

https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974748983.html

https://ria.ru/20240927/otravlenie-1974992499.html

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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае