https://ria.ru/20240927/otravlenie-1974992499.html

Все средства от насекомых изъяли из магазинов красноярского села

Все средства от насекомых изъяли из магазинов красноярского села - РИА Новости, 27.09.2024

Все средства от насекомых изъяли из магазинов красноярского села

Следственный комитет изъял все средства от насекомых из магазинов села Красная Сопка в Красноярском крае после отравления семьи, в которой погибло четверо... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:33

2024-09-27T09:33

2024-09-27T09:33

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Следственный комитет изъял все средства от насекомых из магазинов села Красная Сопка в Красноярском крае после отравления семьи, в которой погибло четверо детей, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. "Все дихлофосы и другие инсектицидные вещества изъяли из магазинов села", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главного следственного управления, средства от насекомых отправлены на экспертизу, в них будут искать совпадения по компонентам, ранее найденным в биологических материалах погибших детей. Ранее экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты инсектицидного неустановленного средства. Как уточнили в СК, это предварительные данные судебно-химической экспертизы. РИА Новости в пресс-службе сообщали, что, возможно, в доме находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект. В четверг Роспотребнадзор дал заключение о том, что в продуктах, изъятых из магазина и дома пострадавших, опасные вещества, способствующие смерти человека, обнаружены не были. -0-

https://ria.ru/20240927/otravlenie-1974979626.html

https://ria.ru/20240927/dikhlofos-1974991570.html

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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), отравление семьи в красноярском крае