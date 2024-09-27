https://ria.ru/20240927/orenburzhe-1975057585.html

Итоги летней детской оздоровительной кампании подвели в Оренбуржье

Итоги летней детской оздоровительной кампании подвели в Оренбуржье - РИА Новости, 27.09.2024

Итоги летней детской оздоровительной кампании подвели в Оренбуржье

Летом этого года в Оренбургской области детей принимали 790 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 34 загородных, 8 из которых были восстановлены после... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:00

2024-09-27T14:00

2024-09-27T14:00

оренбургская область

оренбург

денис паслер

дети

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Летом этого года в Оренбургской области детей принимали 790 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 34 загородных, 8 из которых были восстановлены после весеннего паводка, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Оренбурге прошло расширенное заседание областной межведомственной комиссии по итогам летней оздоровительной кампании детей и подготовке к оздоровительной кампании 2025 года. В 2022 году в Оренбуржье началась реализация региональной программы по ремонту лагерей. Она проходит по инициативе губернатора Дениса Паслера. Отмечается, что всеми формами отдыха и занятости за лето охвачено более 231 тысячи детей – это 91,7% от числа ребят школьного возраста. Из них в детских лагерях отдохнули свыше 76 тысяч человек. "Благодаря инициативе губернатора Дениса Паслера при поддержке правительства Российской Федерации и регионов Приволжского федерального округа для 6546 детей из семей, пострадавших от паводка, был организован отдых в лагерях Республик Татарстан, Башкортостан, Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в сообщении. Председатель областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области, вице-губернатор по социальной политике Татьяна Савинова поблагодарила всех организаторов летнего отдыха для детей. "Несмотря на все трудности, удалось практически на уровне прошлого года сохранить охват детей организованными формами отдыха и провести летнюю оздоровительную кампанию 2024 года без происшествий", – приводит пресс-служба слова Савиновой. Также в Оренбургской области продолжается масштабная работа по модернизации инфраструктуры детского отдыха. На эти цели из консолидированного бюджета предусмотрено более 245,6 миллиона рублей. Проведен капитальный ремонт в лагерях "Чайка" Новотроицка, "Буревестник" Бузулука и "Юность" Оренбурга. Участие в федеральной программе позволило смонтировать в лагере "Авангард" две модульных конструкции на 49 человек каждая. С 2025 года в Оренбургской области планируется запустить механизм предоставления родителям государственной поддержки на отдых и оздоровление детей с использованием электронного сертификата. Он предоставит родителям возможность приобретать услуги по отдыху и оздоровлению детей и самостоятельно оплачивать их с помощью банковской карты "Мир", отметили в пресс-службе. Кроме того, министерством социального развития совместно с министерством цифрового развития и связи региона разрабатывается электронная форма заявления на получение сертификата на отдых и оздоровление детей.

https://ria.ru/20240923/rossiya-1974294820.html

https://ria.ru/20240914/diagnostika-1972677146.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, денис паслер, дети