https://ria.ru/20240927/orenburzhe-1975057585.html
Итоги летней детской оздоровительной кампании подвели в Оренбуржье
Итоги летней детской оздоровительной кампании подвели в Оренбуржье - РИА Новости, 27.09.2024
Итоги летней детской оздоровительной кампании подвели в Оренбуржье
Летом этого года в Оренбургской области детей принимали 790 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 34 загородных, 8 из которых были восстановлены после... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:00
2024-09-27T14:00
2024-09-27T14:00
оренбургская область
оренбург
денис паслер
дети
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Летом этого года в Оренбургской области детей принимали 790 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 34 загородных, 8 из которых были восстановлены после весеннего паводка, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Оренбурге прошло расширенное заседание областной межведомственной комиссии по итогам летней оздоровительной кампании детей и подготовке к оздоровительной кампании 2025 года. В 2022 году в Оренбуржье началась реализация региональной программы по ремонту лагерей. Она проходит по инициативе губернатора Дениса Паслера. Отмечается, что всеми формами отдыха и занятости за лето охвачено более 231 тысячи детей – это 91,7% от числа ребят школьного возраста. Из них в детских лагерях отдохнули свыше 76 тысяч человек. "Благодаря инициативе губернатора Дениса Паслера при поддержке правительства Российской Федерации и регионов Приволжского федерального округа для 6546 детей из семей, пострадавших от паводка, был организован отдых в лагерях Республик Татарстан, Башкортостан, Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в сообщении. Председатель областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области, вице-губернатор по социальной политике Татьяна Савинова поблагодарила всех организаторов летнего отдыха для детей. "Несмотря на все трудности, удалось практически на уровне прошлого года сохранить охват детей организованными формами отдыха и провести летнюю оздоровительную кампанию 2024 года без происшествий", – приводит пресс-служба слова Савиновой. Также в Оренбургской области продолжается масштабная работа по модернизации инфраструктуры детского отдыха. На эти цели из консолидированного бюджета предусмотрено более 245,6 миллиона рублей. Проведен капитальный ремонт в лагерях "Чайка" Новотроицка, "Буревестник" Бузулука и "Юность" Оренбурга. Участие в федеральной программе позволило смонтировать в лагере "Авангард" две модульных конструкции на 49 человек каждая. С 2025 года в Оренбургской области планируется запустить механизм предоставления родителям государственной поддержки на отдых и оздоровление детей с использованием электронного сертификата. Он предоставит родителям возможность приобретать услуги по отдыху и оздоровлению детей и самостоятельно оплачивать их с помощью банковской карты "Мир", отметили в пресс-службе. Кроме того, министерством социального развития совместно с министерством цифрового развития и связи региона разрабатывается электронная форма заявления на получение сертификата на отдых и оздоровление детей.
https://ria.ru/20240923/rossiya-1974294820.html
https://ria.ru/20240914/diagnostika-1972677146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, денис паслер, дети
Оренбургская область, Оренбург, Денис Паслер, Дети
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Летом этого года в Оренбургской области детей принимали 790 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 34 загородных, 8 из которых были восстановлены после весеннего паводка, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Оренбурге
прошло расширенное заседание областной межведомственной комиссии по итогам летней оздоровительной кампании детей и подготовке к оздоровительной кампании 2025 года.
В 2022 году в Оренбуржье началась реализация региональной программы по ремонту лагерей. Она проходит по инициативе губернатора Дениса Паслера
.
Отмечается, что всеми формами отдыха и занятости за лето охвачено более 231 тысячи детей – это 91,7% от числа ребят школьного возраста. Из них в детских лагерях отдохнули свыше 76 тысяч человек.
"Благодаря инициативе губернатора Дениса Паслера при поддержке правительства Российской Федерации и регионов Приволжского федерального округа для 6546 детей из семей, пострадавших от паводка, был организован отдых в лагерях Республик Татарстан
, Башкортостан, Самарской
, Ульяновской и Саратовской областей
, Краснодарского края
и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Председатель областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области, вице-губернатор по социальной политике Татьяна Савинова поблагодарила всех организаторов летнего отдыха для детей.
"Несмотря на все трудности, удалось практически на уровне прошлого года сохранить охват детей организованными формами отдыха и провести летнюю оздоровительную кампанию 2024 года без происшествий", – приводит пресс-служба слова Савиновой.
Также в Оренбургской области продолжается масштабная работа по модернизации инфраструктуры детского отдыха. На эти цели из консолидированного бюджета предусмотрено более 245,6 миллиона рублей. Проведен капитальный ремонт в лагерях "Чайка" Новотроицка
, "Буревестник" Бузулука и "Юность" Оренбурга. Участие в федеральной программе позволило смонтировать в лагере "Авангард" две модульных конструкции на 49 человек каждая.
С 2025 года в Оренбургской области планируется запустить механизм предоставления родителям государственной поддержки на отдых и оздоровление детей с использованием электронного сертификата. Он предоставит родителям возможность приобретать услуги по отдыху и оздоровлению детей и самостоятельно оплачивать их с помощью банковской карты "Мир", отметили в пресс-службе.
Кроме того, министерством социального развития совместно с министерством цифрового развития и связи региона разрабатывается электронная форма заявления на получение сертификата на отдых и оздоровление детей.