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У тюменской службы онкологической помощи хорошие результаты - депутат ГД - РИА Новости, 27.09.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
19:55 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/onkologiya-1975171401.html
У тюменской службы онкологической помощи хорошие результаты - депутат ГД
У тюменской службы онкологической помощи хорошие результаты - депутат ГД - РИА Новости, 27.09.2024
У тюменской службы онкологической помощи хорошие результаты - депутат ГД
Служба онкологической помощи Тюменской области демонстрирует хорошие результаты, видна кропотливая работа команды, заявил журналистам председатель комитета... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:55
2024-09-27T19:55
тюменская область
тюменская область
госдума рф
здоровье - общество
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ТЮМЕНЬ, 27 сен - РИА Новости. Служба онкологической помощи Тюменской области демонстрирует хорошие результаты, видна кропотливая работа команды, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. В правительстве Тюменской области под председательством Бадмы Башанкаева в пятницу состоялось рабочее совещание на тему "Резервы повышения эффективности мероприятий Федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", на котором обсуждался опыт и результаты работы систем здравоохранения регионов, входящих в состав Уральского федерального округа. "Если в целом взглянуть на службу онкологической помощи в Уральском федеральном округе, то крепкая четвёрка. Она складывается из разных оценок и ранжируется, естественно, от 5 до 3 с плюсом. … Тюменская область находится на уровне 4 с плюсом - 5 с минусом. … Это очень хороший показатель. Видна кропотливая работа команды, очень внимательное, поступательное, конструктивное отношение губернатора", - отметил Бадма Башанкаев, отвечая на вопрос про оценку работы в регионах. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, регион достиг основных показателей проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Доля выявленных на ранних стадиях онкозаболеваний превышает 61 процент. Пациенты получают высокотехнологическую помощь, и больше 60 процентов заболевших живут пять лет и более, получая поддерживающее лечение и имея хорошее качество жизни. Для диагностики онкозаболеваний открыто 6 центров амбулаторной помощи и до конца 2024 года откроются еще 2 центра. Организована маршрутизация пациентов с подозрением на рак в центры амбулаторной онкопомощи, где пациенты проходят обследование, получают противоопухолевое лечение в условиях дневного стационара и в дальнейшем находятся на диспансерном наблюдении. Для повышения качества диагностики и выявления опухолей желудочно-кишечного тракта на ранней стадии открыто 4 эндоскопических центра, до конца 2024 года откроется еще два. Подготовлены квалифицированные онкологи и радиологи, обеспеченность онкологами составляет 99 процентов. Для переоснащения медучреждений, оказывающих медицинскую помощь онкобольным, закуплено 193 единиц оборудования, в том числе по нацпроекту "Здравоохранение".
https://ria.ru/20240820/medoborudovanie-1967390310.html
https://ria.ru/20240831/tyumen-1969688271.html
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тюменская область, госдума рф, здоровье - общество, россия
Тюменская область, Тюменская область, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Россия

У тюменской службы онкологической помощи хорошие результаты - депутат ГД

© Depositphotos.com / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Depositphotos.com / sudok1
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 27 сен - РИА Новости. Служба онкологической помощи Тюменской области демонстрирует хорошие результаты, видна кропотливая работа команды, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
В правительстве Тюменской области под председательством Бадмы Башанкаева в пятницу состоялось рабочее совещание на тему "Резервы повышения эффективности мероприятий Федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", на котором обсуждался опыт и результаты работы систем здравоохранения регионов, входящих в состав Уральского федерального округа.
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"Если в целом взглянуть на службу онкологической помощи в Уральском федеральном округе, то крепкая четвёрка. Она складывается из разных оценок и ранжируется, естественно, от 5 до 3 с плюсом. … Тюменская область находится на уровне 4 с плюсом - 5 с минусом. … Это очень хороший показатель. Видна кропотливая работа команды, очень внимательное, поступательное, конструктивное отношение губернатора", - отметил Бадма Башанкаев, отвечая на вопрос про оценку работы в регионах.
По данным департамента здравоохранения Тюменской области, регион достиг основных показателей проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Доля выявленных на ранних стадиях онкозаболеваний превышает 61 процент. Пациенты получают высокотехнологическую помощь, и больше 60 процентов заболевших живут пять лет и более, получая поддерживающее лечение и имея хорошее качество жизни. Для диагностики онкозаболеваний открыто 6 центров амбулаторной помощи и до конца 2024 года откроются еще 2 центра. Организована маршрутизация пациентов с подозрением на рак в центры амбулаторной онкопомощи, где пациенты проходят обследование, получают противоопухолевое лечение в условиях дневного стационара и в дальнейшем находятся на диспансерном наблюдении. Для повышения качества диагностики и выявления опухолей желудочно-кишечного тракта на ранней стадии открыто 4 эндоскопических центра, до конца 2024 года откроется еще два. Подготовлены квалифицированные онкологи и радиологи, обеспеченность онкологами составляет 99 процентов. Для переоснащения медучреждений, оказывающих медицинскую помощь онкобольным, закуплено 193 единиц оборудования, в том числе по нацпроекту "Здравоохранение".
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