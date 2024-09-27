https://ria.ru/20240927/nds-1975097619.html

На Украине могут повысить НДС

На Украине могут повысить НДС - РИА Новости, 27.09.2024

На Украине могут повысить НДС

Глава финансового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в интервью изданию "Украинские новости" заявил о возможном повышении НДС в стране. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:54

2024-09-27T15:54

2024-09-27T15:54

в мире

украина

даниил гетманцев

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава финансового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в интервью изданию "Украинские новости" заявил о возможном повышении НДС в стране. "Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем... А это будущее может быть и через месяц или позже... Может появиться соответствующее предложение от правительства", - заявил Гетманцев. Ранее украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. Законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков. Владимир Зеленский в сентябре подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов). В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.

https://ria.ru/20240927/norvegija-1975083312.html

https://ria.ru/20240927/ssha-1975050544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, даниил гетманцев, владимир зеленский, верховная рада украины