https://ria.ru/20240927/nds-1975097619.html
На Украине могут повысить НДС
На Украине могут повысить НДС - РИА Новости, 27.09.2024
На Украине могут повысить НДС
Глава финансового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в интервью изданию "Украинские новости" заявил о возможном повышении НДС в стране. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:54
2024-09-27T15:54
2024-09-27T15:54
в мире
украина
даниил гетманцев
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава финансового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в интервью изданию "Украинские новости" заявил о возможном повышении НДС в стране. "Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем... А это будущее может быть и через месяц или позже... Может появиться соответствующее предложение от правительства", - заявил Гетманцев. Ранее украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. Законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков. Владимир Зеленский в сентябре подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов). В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
https://ria.ru/20240927/norvegija-1975083312.html
https://ria.ru/20240927/ssha-1975050544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, даниил гетманцев, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Даниил Гетманцев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине могут повысить НДС
Глава комитета Рады не исключил повышения НДС в ближайшее время
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Глава финансового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в интервью изданию "Украинские новости"
заявил о возможном повышении НДС в стране.
"Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем... А это будущее может быть и через месяц или позже... Может появиться соответствующее предложение от правительства", - заявил Гетманцев.
Ранее украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. Законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков.
Владимир Зеленский
в сентябре подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов).
В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.