https://ria.ru/20240927/moskva-1975103552.html

В Москве задержали постояльца отеля, угрожавшего взорвать гранату

В Москве задержали постояльца отеля, угрожавшего взорвать гранату - РИА Новости, 27.09.2024

В Москве задержали постояльца отеля, угрожавшего взорвать гранату

Задержан нетрезвый постоялец отеля, который грозился взорвать гранату на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:07

2024-09-27T16:07

2024-09-27T16:07

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Задержан нетрезвый постоялец отеля, который грозился взорвать гранату на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. "Нетрезвый постоялец устроил дебош в отеле на Чертановской улице, держа в руке РГД-5 и грозясь привести её в действие", - говорится в сообщении. Прибывшие на вызов росгвардейцы и полицейские эвакуировали людей из здания и пресекли противоправные действия. При обыске номера задержанного изъяты две боевые гранаты.

https://ria.ru/20240926/mytischi-1974900800.html

москва

россия

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2024

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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия