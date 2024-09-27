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В Москве задержали постояльца отеля, угрожавшего взорвать гранату - РИА Новости, 27.09.2024
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16:07 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/moskva-1975103552.html
В Москве задержали постояльца отеля, угрожавшего взорвать гранату
В Москве задержали постояльца отеля, угрожавшего взорвать гранату - РИА Новости, 27.09.2024
В Москве задержали постояльца отеля, угрожавшего взорвать гранату
Задержан нетрезвый постоялец отеля, который грозился взорвать гранату на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:07
2024-09-27T16:07
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Задержан нетрезвый постоялец отеля, который грозился взорвать гранату на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. "Нетрезвый постоялец устроил дебош в отеле на Чертановской улице, держа в руке РГД-5 и грозясь привести её в действие", - говорится в сообщении. Прибывшие на вызов росгвардейцы и полицейские эвакуировали людей из здания и пресекли противоправные действия. При обыске номера задержанного изъяты две боевые гранаты.
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
В Москве задержали постояльца отеля, угрожавшего взорвать гранату

В Москве задержали нетрезвого постояльца отеля, который угрожал взорвать гранату

© РосгвардияСотрудники Росгвардии и полиции обезвредили злоумышленника с боевыми гранатами. Кадр видео
Сотрудники Росгвардии и полиции обезвредили злоумышленника с боевыми гранатами. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Росгвардия
Сотрудники Росгвардии и полиции обезвредили злоумышленника с боевыми гранатами. Кадр видео
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Задержан нетрезвый постоялец отеля, который грозился взорвать гранату на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.
"Нетрезвый постоялец устроил дебош в отеле на Чертановской улице, держа в руке РГД-5 и грозясь привести её в действие", - говорится в сообщении.
Прибывшие на вызов росгвардейцы и полицейские эвакуировали людей из здания и пресекли противоправные действия.
При обыске номера задержанного изъяты две боевые гранаты.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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