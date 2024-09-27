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Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности
Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 27.09.2024
Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности
Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:00
2024-09-27T20:00
2024-09-27T20:13
взрыв на азс в махачкале
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС, сообщил региональный минздрав.В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Согласно последней информации, при взрыве пострадали 10 человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок."По поручению врио министра здравоохранения РД (Республики Дагестан - ред.) клиники Махачкалы были переведены в режим повышенной готовности. В трех республиканских стационарах врачи делают всё необходимое для восстановления здоровья пострадавших", - говорится в Telegram-канале регионального минздрава.Уточняется, что в стационарах есть все необходимые медикаменты, а также запасы крови.
https://ria.ru/20240927/prokuratura-1975146531.html
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взрыв на азс в махачкале, происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество
Взрыв на АЗС в Махачкале, Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Здоровье - Общество
Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности
Клиники в Махачкале переведены в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС