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ВС России освободили Лесовку в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:15 27.09.2024 (обновлено: 00:36 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/minoborony-1974963915.html
ВС России освободили Лесовку в ДНР
ВС России освободили Лесовку в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024
ВС России освободили Лесовку в ДНР
Вооруженные силы России освободили Лесовку в ДНР, министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов, текст его телеграммы опубликован в Telegram-канале... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:15
2024-09-27T00:36
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России освободили Лесовку в ДНР, министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов, текст его телеграммы опубликован в Telegram-канале ведомства."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады. Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с освобождением от врага населённых пунктов Украинск и Лесовка Донецкой Народной республики", — говорится в сообщении.Как отметил Белоусов, 114-я бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, а ее бойцы, "проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле".За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, военнослужащим вручено более двух тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия.О том, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили Украинск в ДНР, Минобороны сообщило накануне.Украинск и Лесовка находятся рядом с Селидово. Как заявил в среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские войска уже с трех сторон подошли к этому городу, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР.
https://ria.ru/20240924/razminirovanie-1974347751.html
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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, В мире
ВС России освободили Лесовку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили село Лесовка в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России освободили Лесовку в ДНР, министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов, текст его телеграммы опубликован в Telegram-канале ведомства.
«
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады. Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с освобождением от врага населённых пунктов Украинск и Лесовка Донецкой Народной республики", — говорится в сообщении.
Как отметил Белоусов, 114-я бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, а ее бойцы, "проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле".
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, военнослужащим вручено более двух тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия.
О том, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили Украинск в ДНР, Минобороны сообщило накануне.
Украинск и Лесовка находятся рядом с Селидово. Как заявил в среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские войска уже с трех сторон подошли к этому городу, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовВ мире
 
 
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