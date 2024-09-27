https://ria.ru/20240927/minoborony-1974963915.html

ВС России освободили Лесовку в ДНР

ВС России освободили Лесовку в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024

ВС России освободили Лесовку в ДНР

Вооруженные силы России освободили Лесовку в ДНР, министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов, текст его телеграммы опубликован в Telegram-канале... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T00:15

2024-09-27T00:15

2024-09-27T00:36

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

андрей белоусов

в мире

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России освободили Лесовку в ДНР, министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов, текст его телеграммы опубликован в Telegram-канале ведомства."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады. Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с освобождением от врага населённых пунктов Украинск и Лесовка Донецкой Народной республики", — говорится в сообщении.Как отметил Белоусов, 114-я бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, а ее бойцы, "проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле".За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, военнослужащим вручено более двух тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия.О том, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили Украинск в ДНР, Минобороны сообщило накануне.Украинск и Лесовка находятся рядом с Селидово. Как заявил в среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские войска уже с трех сторон подошли к этому городу, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР.

https://ria.ru/20240924/razminirovanie-1974347751.html

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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, в мире