https://ria.ru/20240927/minnikhanov-1975060832.html

Минниханов: Татарстан в 2024 году должен достичь объема ВРП в 5 трлн рублей

Минниханов: Татарстан в 2024 году должен достичь объема ВРП в 5 трлн рублей - РИА Новости, 27.09.2024

Минниханов: Татарстан в 2024 году должен достичь объема ВРП в 5 трлн рублей

Татарстан по итогам 2024 года должен достичь объема валового регионального продукта в 5 триллионов рублей, заявил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:13

2024-09-27T14:13

2024-09-27T14:13

республика татарстан

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Татарстан по итогам 2024 года должен достичь объема валового регионального продукта в 5 триллионов рублей, заявил глава республики Рустам Минниханов. По итогам 2023 года валовой региональный продукт республики составил 4,1 триллиона рублей при темпе роста 103,6% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года. "Поддержка президента и правительства Российской Федерации, слаженная системная работа предприятий и органов власти республики позволяют сохранить положительную динамику в экономике. Нужно продолжить заданный вектор развития. Задача - достичь по итогам текущего года ВРП в объеме 5 триллионов рублей", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана. Ключевой задачей, по его словам, остается обеспечение бесперебойной и эффективной работы предприятий всех отраслей. Органам власти необходимо оказывать максимальное содействие бизнесу, в том числе в части получения мер поддержки, построения логистики поставок продукции и комплектующих, реализации инвестиционных проектов, организации импортозамещающих производств, внедрения новых технологий и повышения производительности труда. Минниханов напомнил, что основой экономики республики является нефтегазохимический комплекс. В 2023 году в республике добыто 35,2 миллиона тонн нефти, почти 24 миллиона тонн нефтесырья было переработано. Лидер отрасли - компания "Татнефть" продолжает активную работу по развитию научной базы, инвестированию в перспективные направления, созданию условий для подготовки кадров. Нефтеперерабатывающие предприятия продолжают реализацию проектов по вводу новых мощностей с применением новейшего отечественного оборудования и технологий. В машиностроении динамично развивает инновации "КамАЗ". Планомерно развиваются предприятия холдинга "Ростех". На Казанском авиационном заводе проходит модернизация производства самолетов Ту-214. По словам Минниханова, необходимо завершить работу по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей. Казанский вертолетный завод завершает реализацию проекта по расширению и технологической модернизации производства. Глава республики уточнил, что необходимо завершить все процедуры по выводу на рынок вертолета "Ансат" в полностью импортозамещенном виде. По словам Минниханова, предприятия оборонно-промышленного комплекса кратно увеличили выпуск продукции. Благодаря усилиям трудовых коллективов сегодня гособоронзаказ выполняется в полном объеме и в установленные сроки.

https://ria.ru/20240925/innopolis-1974711831.html

https://ria.ru/20240925/tatarstan-1974541123.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов