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Цивилев рассказал про идею создания международного газового банка - РИА Новости, 27.09.2024
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11:28 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/minenergo-1975019328.html
Цивилев рассказал про идею создания международного газового банка
Цивилев рассказал про идею создания международного газового банка - РИА Новости, 27.09.2024
Цивилев рассказал про идею создания международного газового банка
Минэнерго России и Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) обсудили создание международного газового банка для финансирования технологий в области газа, ведомство РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:28
2024-09-27T11:28
экономика
россия
москва
сергей цивилев
российский фонд прямых инвестиций
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минэнерго России и Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) обсудили создание международного газового банка для финансирования технологий в области газа, ведомство попросило Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) присоединиться к этой работе, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. "Есть Форум стран – экспортеров газа. И мы вчера проводили вместе с руководством Форума интересную дискуссию. И приняли решение, что нам надо создавать международный газовый банк для того, чтобы технологии в области газа можно было финансировать", – сообщил Цивилев в ходе Российской энергетической недели на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня". "Поэтому я прошу РФПИ присоединиться к этой идее, стать активным участником формирования газового банка", – добавил министр. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, москва, сергей цивилев, российский фонд прямых инвестиций, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Москва, Сергей Цивилев, Российский фонд прямых инвестиций, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Цивилев рассказал про идею создания международного газового банка

Цивилев: Минэнерго и ФСЭГ обсудили создание международного газового банка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Сергей Цивилев
Министр энергетики Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр энергетики Сергей Цивилев . Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минэнерго России и Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) обсудили создание международного газового банка для финансирования технологий в области газа, ведомство попросило Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) присоединиться к этой работе, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.
"Есть Форум стран – экспортеров газа. И мы вчера проводили вместе с руководством Форума интересную дискуссию. И приняли решение, что нам надо создавать международный газовый банк для того, чтобы технологии в области газа можно было финансировать", – сообщил Цивилев в ходе Российской энергетической недели на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня".
"Поэтому я прошу РФПИ присоединиться к этой идее, стать активным участником формирования газового банка", – добавил министр.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Москве началось пленарное заседание РЭН с участием Путина
26 сентября, 14:05
 
ЭкономикаРоссияМоскваСергей ЦивилевРоссийский фонд прямых инвестицийМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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