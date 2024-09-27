Больше 30 фестивалей и праздников прошло летом в Архангельской области
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 сен – РИА Новости. Туризм в Архангельской области становится одним из самых перспективных и активно развивающихся направлений, только за минувшее лето было организовано больше 30 фестивалей и праздников, регион посетили почти 270 тысяч человек, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В этом году практически каждые летние выходные в Архангельской области были насыщены фестивалями и праздниками, их за лето состоялось более 30 – это в том числе отметивший юбилей крупнейший в России фестиваль уличных театров и уже ставший визитной карточкой региона "Белый июнь", - говорится в сообщении. Также в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в июне на площади у Архангельского театра драмы прошел гастрономический фестиваль "Еда поморская".
Самым событийным месяцем стал июль, прошло сразу восемь крупных фестивалей: "Петров день" и "Лекшмозерская регата" в Каргопольском округе, литературный фестиваль "А в Пекашине ставят стога..." в Верколе и Петровская ярмарка в Карпогорах в Пинежском округе, фестиваль "Тайбола" в Холмогорском округе, Соловецкая ярмарка, фестиваль северной культуры "Перекрестки Севера" и этно-джазовый фестиваль "СеноФЕСТ" в Приморском округе.
Праздник народных мастеров России провели в Каргополе, конноспортивные соревнования "Гордость Поморья" – в Вельске, а второй "Сольфест" – в Сольвычегодске. Среди новых, но не менее масштабных событий – автофестиваль "Дорога на Русский Север", мультиформатный "10-й меридиан" и проект "Заря. Онега".
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В день рождения Архангельска регион присоединился к федеральному культурно-познавательному проекту "Императорский маршрут". Особенность проекта – объединение объектов, связанных с Домом Романовых и 300-летней историей императорской России.
Архангельская область – регион, который с каждым годом все чаще выбирают для посещения туристы со всего мира. По данным Росстата, в первом квартале Архангельская область заняла третье место среди субъектов России в рейтинге по приросту выручки от туризма. По информации центра развития туризма и культуры Архангельской области, за это лето региональный туристический портал pomorland.travel посетили свыше 430 тысяч пользователей сети.
"В 2024 году событием мирового масштаба стало включение культурного ландшафта "Заповеданное Кенозерье" в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО", – написал в своих аккаунтах в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Сообщается, что в этом сезоне в Архангельской области продолжили развивать инфраструктуру для летнего отдыха: оборудованы пляжи в Приморском, Пинежском, Няндомском округах, Онежском районе и Северодвинске.
"За летний период турпоток составил почти 269 тысяч человек. По итогам сентября этот показатель станет еще больше. Самыми популярными направлениями стали Архангельск, Соловецкие острова, Белое море, Кий-остров, Кенозерский национальный парк, Пинежье, Каргополь и Сольвычегодск", - отметил Цыбульский.