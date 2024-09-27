https://ria.ru/20240927/melkonyants-1975113064.html
Сопредседатель "Голоса"* Мельконьянц не признал вину
Сопредседатель "Голоса"* Мельконьянц не признал вину - РИА Новости, 27.09.2024
Сопредседатель "Голоса"* Мельконьянц не признал вину
Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, обвиняемого в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:33
2024-09-27T16:33
2024-09-27T16:34
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, обвиняемого в организации работы нежелательной в России НПО, в суде он заявил о своей невиновности, передает корреспондент РИА Новости. "Мне непонятно предъявленное обвинение, вину я не признаю свою. Я убежден, что дело должно быть прекращено из-за отсутствия события преступления", - сказал он. Дело против Мельконьянца возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (часть 3 статьи 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса"* с "Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO, организация признана нежелательной в России). Суд арестовал Мельконьянца в августе прошлого года. Ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Как указано в обвинительном заключении, Мельконьянц, "действуя в интересах недружественных иностранных государств", вплоть до ареста сопредседательствовал в "Голосе"*, фактически являющимся структурным подразделением нежелательной организации ENEMO. Григорий Мельконьянц - юрист, правозащитник, сопредседатель движения "Голос"*, занимающегося наблюдением за выборами. Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России. Сайт "Голоса"* заблокирован Роскомнадзором.* Организация признана иноагентом.
https://ria.ru/20230818/melkonyants-1890900378.html
https://ria.ru/20230818/arest-1890909468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, григорий мельконьянц, "голос", enemo, госдума рф, происшествия
Россия, Григорий Мельконьянц, "Голос", ENEMO, Госдума РФ, Происшествия
Сопредседатель "Голоса"* Мельконьянц не признал вину
Сопредседатель "Голоса" Мельконьянц подтвердил в суде, что не признает вину
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, обвиняемого в организации работы нежелательной в России НПО, в суде он заявил о своей невиновности, передает корреспондент РИА Новости.
"Мне непонятно предъявленное обвинение, вину я не признаю свою. Я убежден, что дело должно быть прекращено из-за отсутствия события преступления", - сказал он.
Дело против Мельконьянца возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России
НПО (часть 3 статьи 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса"* с "Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO
, организация признана нежелательной в России). Суд арестовал Мельконьянца в августе прошлого года. Ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.
Как указано в обвинительном заключении, Мельконьянц, "действуя в интересах недружественных иностранных государств", вплоть до ареста сопредседательствовал в "Голосе"*, фактически являющимся структурным подразделением нежелательной организации ENEMO.
Григорий Мельконьянц - юрист, правозащитник, сопредседатель движения "Голос"*, занимающегося наблюдением за выборами.
Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме
заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России. Сайт "Голоса"* заблокирован Роскомнадзором
.
* Организация признана иноагентом.