https://ria.ru/20240927/melkonyants-1975113064.html

Сопредседатель "Голоса"* Мельконьянц не признал вину

Сопредседатель "Голоса"* Мельконьянц не признал вину - РИА Новости, 27.09.2024

Сопредседатель "Голоса"* Мельконьянц не признал вину

Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, обвиняемого в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:33

2024-09-27T16:33

2024-09-27T16:34

россия

григорий мельконьянц

"голос"

enemo

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, обвиняемого в организации работы нежелательной в России НПО, в суде он заявил о своей невиновности, передает корреспондент РИА Новости. "Мне непонятно предъявленное обвинение, вину я не признаю свою. Я убежден, что дело должно быть прекращено из-за отсутствия события преступления", - сказал он. Дело против Мельконьянца возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (часть 3 статьи 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса"* с "Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO, организация признана нежелательной в России). Суд арестовал Мельконьянца в августе прошлого года. Ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Как указано в обвинительном заключении, Мельконьянц, "действуя в интересах недружественных иностранных государств", вплоть до ареста сопредседательствовал в "Голосе"*, фактически являющимся структурным подразделением нежелательной организации ENEMO. Григорий Мельконьянц - юрист, правозащитник, сопредседатель движения "Голос"*, занимающегося наблюдением за выборами. Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России. Сайт "Голоса"* заблокирован Роскомнадзором.* Организация признана иноагентом.

https://ria.ru/20230818/melkonyants-1890900378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, григорий мельконьянц, "голос", enemo, госдума рф, происшествия