https://ria.ru/20240927/medvedev-1975095049.html

Медведев посетил полигон "Капустин Яр"

Медведев посетил полигон "Капустин Яр" - РИА Новости, 27.09.2024

Медведев посетил полигон "Капустин Яр"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на полигоне "Капустин Яр" ознакомился с работой средств обнаружения и поражения беспилотников, в том... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:47

2024-09-27T15:47

2024-09-27T16:01

дмитрий медведев

россия

безопасность

астраханская область

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на полигоне "Капустин Яр" ознакомился с работой средств обнаружения и поражения беспилотников, в том числе с новыми разработками.Зампред Совбеза в пятницу побывал на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. Видео с кадрами посещения полигона опубликовано на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте"."Сегодня мы ознакомились с работой средств обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов в рамках единой системы. Такой эксперимент тем и полезен, что были показаны новые разработки, новые методики применения, специально предназначенные для поражения целей малого размера", - сообщил Медведев во время посещения полигона.Он добавил, что в последнее время противник все чаще применяет такие беспилотники малого размера и в целом беспилотные летательные аппараты для ударов не только по военным, но и по гражданским объектам, включая промышленные предприятия.

https://ria.ru/20240925/medvedev-1974653971.html

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дмитрий медведев, россия, безопасность, астраханская область