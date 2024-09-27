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Медведев посетил полигон "Капустин Яр" - РИА Новости, 27.09.2024
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15:47 27.09.2024 (обновлено: 16:01 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/medvedev-1975095049.html
Медведев посетил полигон "Капустин Яр"
Медведев посетил полигон "Капустин Яр" - РИА Новости, 27.09.2024
Медведев посетил полигон "Капустин Яр"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на полигоне "Капустин Яр" ознакомился с работой средств обнаружения и поражения беспилотников, в том... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:47
2024-09-27T16:01
дмитрий медведев
россия
безопасность
астраханская область
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на полигоне "Капустин Яр" ознакомился с работой средств обнаружения и поражения беспилотников, в том числе с новыми разработками.Зампред Совбеза в пятницу побывал на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. Видео с кадрами посещения полигона опубликовано на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте"."Сегодня мы ознакомились с работой средств обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов в рамках единой системы. Такой эксперимент тем и полезен, что были показаны новые разработки, новые методики применения, специально предназначенные для поражения целей малого размера", - сообщил Медведев во время посещения полигона.Он добавил, что в последнее время противник все чаще применяет такие беспилотники малого размера и в целом беспилотные летательные аппараты для ударов не только по военным, но и по гражданским объектам, включая промышленные предприятия.
https://ria.ru/20240925/medvedev-1974653971.html
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дмитрий медведев, россия, безопасность, астраханская область
Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность, Астраханская область
Медведев посетил полигон "Капустин Яр"

Медведев ознакомился с работой средств поражения БПЛА на полигоне "Капустин Яр"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Капустин Яр" в Астраханской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Капустин Яр в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Капустин Яр" в Астраханской области
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на полигоне "Капустин Яр" ознакомился с работой средств обнаружения и поражения беспилотников, в том числе с новыми разработками.
Зампред Совбеза в пятницу побывал на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. Видео с кадрами посещения полигона опубликовано на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
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"Сегодня мы ознакомились с работой средств обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов в рамках единой системы. Такой эксперимент тем и полезен, что были показаны новые разработки, новые методики применения, специально предназначенные для поражения целей малого размера", - сообщил Медведев во время посещения полигона.
Он добавил, что в последнее время противник все чаще применяет такие беспилотники малого размера и в целом беспилотные летательные аппараты для ударов не только по военным, но и по гражданским объектам, включая промышленные предприятия.
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Дмитрий МедведевРоссияБезопасностьАстраханская область
 
 
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