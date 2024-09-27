Медведчук рассказал, как Запад превращает украинцев в рабов
Медведчук: Запад превращает украинцев в рабов, поощряя запрет русского языка
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Коллективный Запад, поощряя запреты по отношению к русскому языку на Украине, стремится снизить интеллектуальный потенциал ее граждан и превратить их в "рабов, слуг и пушечное мясо", считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о запуске в этом городе на западе Украины языковых патрулей из-за обилия русскоговорящих жителей - переселенцев из восточных регионов страны, где в общении преобладает русский язык.
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"Надеть на народ языковой намордник придумал вовсе не Зеленский. Коллективному Западу нужны рабы, слуги, пушечное мясо... потому необходимо снижать интеллектуальный потенциал населения колонии", - написал Медведчук в колонке для сайта "Смотрим".
В этой связи он напомнил про планы Гитлера на оккупированных нацистами территориях - тот считал, что славянские народы лучше не учить читать. "Ограничение и затруднение речи сразу блокирует мыслительные процессы. Одно дело, когда человек попадает в чужую языковую среду, тогда мышление его естественным образом активизируется. Другое дело, когда эту языковую среду политически пытаются поменять. Язык тогда не развивается естественно, а по приказу сверху, и тогда мыслительные процессы блокируются у всего общества, что мы видим на Украине", - подчеркнул Медведчук.
Таким образом, целью политического изменения языковой среды на Украине является одурачивание людей и стремление властей "заставить их поверить в свою второсортность", считает Медведчук.
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