https://ria.ru/20240927/medvedchuk-1975009070.html

Медведчук рассказал, как Запад превращает украинцев в рабов

Медведчук рассказал, как Запад превращает украинцев в рабов - РИА Новости, 27.09.2024

Медведчук рассказал, как Запад превращает украинцев в рабов

Коллективный Запад, поощряя запреты по отношению к русскому языку на Украине, стремится снизить интеллектуальный потенциал ее граждан и превратить их в "рабов,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:41

2024-09-27T10:41

2024-09-27T10:41

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украина

ивано-франковск

виктор медведчук

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Коллективный Запад, поощряя запреты по отношению к русскому языку на Украине, стремится снизить интеллектуальный потенциал ее граждан и превратить их в "рабов, слуг и пушечное мясо", считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о запуске в этом городе на западе Украины языковых патрулей из-за обилия русскоговорящих жителей - переселенцев из восточных регионов страны, где в общении преобладает русский язык. "Надеть на народ языковой намордник придумал вовсе не Зеленский. Коллективному Западу нужны рабы, слуги, пушечное мясо... потому необходимо снижать интеллектуальный потенциал населения колонии", - написал Медведчук в колонке для сайта "Смотрим". В этой связи он напомнил про планы Гитлера на оккупированных нацистами территориях - тот считал, что славянские народы лучше не учить читать. "Ограничение и затруднение речи сразу блокирует мыслительные процессы. Одно дело, когда человек попадает в чужую языковую среду, тогда мышление его естественным образом активизируется. Другое дело, когда эту языковую среду политически пытаются поменять. Язык тогда не развивается естественно, а по приказу сверху, и тогда мыслительные процессы блокируются у всего общества, что мы видим на Украине", - подчеркнул Медведчук. Таким образом, целью политического изменения языковой среды на Украине является одурачивание людей и стремление властей "заставить их поверить в свою второсортность", считает Медведчук.

https://ria.ru/20240912/medvedchuk-1972378611.html

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974579320.html

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в мире, украина, ивано-франковск, виктор медведчук