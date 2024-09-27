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Макрон призвал США повлиять на Нетаньяху ради перемирия с "Хезболлой" - РИА Новости, 27.09.2024
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02:43 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/makron-1974969433.html
Макрон призвал США повлиять на Нетаньяху ради перемирия с "Хезболлой"
Макрон призвал США повлиять на Нетаньяху ради перемирия с "Хезболлой" - РИА Новости, 27.09.2024
Макрон призвал США повлиять на Нетаньяху ради перемирия с "Хезболлой"
США должны оказать давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху для установления прекращения огня между еврейским государством и ливанским шиитским... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T02:43
2024-09-27T02:43
израиль
сша
ливан
биньямин нетаньяху
эммануэль макрон
хезболла
евросоюз
оон
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. США должны оказать давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху для установления прекращения огня между еврейским государством и ливанским шиитским движением "Хезболлах", считает президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее лидеры США, стран ЕС, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств призвали к немедленному прекращению огня на границе Израиля и Ливана на 21 день. При этом и в Тель-Авиве, и в Бейруте заявили, что никаких договоренностей в рамках этой инициативы достигнуто не было. "Я действительно верю, что у нас еще есть несколько часов, в течение которых премьер-министр (Нетаньяху) может взять на себя обязательства (установить прекращение огня – ред.) и дать шанс миру в течение этого 21 дня, и я действительно верю, что сейчас США должны усилить давление на премьер-министра Израиля, чтобы добиться этого", - сказал он в эфире канадского телеканала CBC News. По мнению Макрона, весь мир ждет решения Нетаньяху, поскольку в "Хезболлах" выразили готовность к прекращению огня. Он также отметил, что наземная операция армии Израиля в Ливане станет ошибкой и грозит еще большей эскалацией. В четверг канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отвергла сообщения о якобы ведущихся переговорах о перемирии с ливанским движением "Хезболлах", подчеркнув, что премьер даже не отреагировал на предложения США и Франции. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительной увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240925/britaniya-1974580273.html
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израиль, сша, ливан, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, хезболла, евросоюз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, США, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон, Хезболла, Евросоюз, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Макрон призвал США повлиять на Нетаньяху ради перемирия с "Хезболлой"

Макрон: США надо повлиять на Нетаньяху для установления перемирия с "Хезболлой"

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. США должны оказать давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху для установления прекращения огня между еврейским государством и ливанским шиитским движением "Хезболлах", считает президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее лидеры США, стран ЕС, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств призвали к немедленному прекращению огня на границе Израиля и Ливана на 21 день. При этом и в Тель-Авиве, и в Бейруте заявили, что никаких договоренностей в рамках этой инициативы достигнуто не было.
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Премьер Британии ответил на обвинения Нетаньяху
25 сентября, 12:36
"Я действительно верю, что у нас еще есть несколько часов, в течение которых премьер-министр (Нетаньяху) может взять на себя обязательства (установить прекращение огня – ред.) и дать шанс миру в течение этого 21 дня, и я действительно верю, что сейчас США должны усилить давление на премьер-министра Израиля, чтобы добиться этого", - сказал он в эфире канадского телеканала CBC News.
По мнению Макрона, весь мир ждет решения Нетаньяху, поскольку в "Хезболлах" выразили готовность к прекращению огня. Он также отметил, что наземная операция армии Израиля в Ливане станет ошибкой и грозит еще большей эскалацией.
В четверг канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отвергла сообщения о якобы ведущихся переговорах о перемирии с ливанским движением "Хезболлах", подчеркнув, что премьер даже не отреагировал на предложения США и Франции.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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Израиль и Ливан могут принять предложение США о прекращении огня, пишут СМИ
Вчера, 09:02
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительной увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
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Израиль получит от США 8,7 миллиарда долларов
Вчера, 18:19
 
ИзраильСШАЛиванБиньямин НетаньяхуЭммануэль МакронХезболлаЕвросоюзООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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