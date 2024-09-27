https://ria.ru/20240927/makron-1974969433.html

Макрон призвал США повлиять на Нетаньяху ради перемирия с "Хезболлой"

Макрон призвал США повлиять на Нетаньяху ради перемирия с "Хезболлой" - РИА Новости, 27.09.2024

Макрон призвал США повлиять на Нетаньяху ради перемирия с "Хезболлой"

США должны оказать давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху для установления прекращения огня между еврейским государством и ливанским шиитским... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T02:43

2024-09-27T02:43

2024-09-27T02:43

израиль

сша

ливан

биньямин нетаньяху

эммануэль макрон

хезболла

евросоюз

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. США должны оказать давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху для установления прекращения огня между еврейским государством и ливанским шиитским движением "Хезболлах", считает президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее лидеры США, стран ЕС, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств призвали к немедленному прекращению огня на границе Израиля и Ливана на 21 день. При этом и в Тель-Авиве, и в Бейруте заявили, что никаких договоренностей в рамках этой инициативы достигнуто не было. "Я действительно верю, что у нас еще есть несколько часов, в течение которых премьер-министр (Нетаньяху) может взять на себя обязательства (установить прекращение огня – ред.) и дать шанс миру в течение этого 21 дня, и я действительно верю, что сейчас США должны усилить давление на премьер-министра Израиля, чтобы добиться этого", - сказал он в эфире канадского телеканала CBC News. По мнению Макрона, весь мир ждет решения Нетаньяху, поскольку в "Хезболлах" выразили готовность к прекращению огня. Он также отметил, что наземная операция армии Израиля в Ливане станет ошибкой и грозит еще большей эскалацией. В четверг канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отвергла сообщения о якобы ведущихся переговорах о перемирии с ливанским движением "Хезболлах", подчеркнув, что премьер даже не отреагировал на предложения США и Франции. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительной увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240925/britaniya-1974580273.html

https://ria.ru/20240926/livan-1974751478.html

https://ria.ru/20240926/ssha-1974927753.html

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