https://ria.ru/20240927/makhachkala-1975182914.html
Глава правительства Дагестана сделал заявление после взрыва на АЗС
Глава правительства Дагестана сделал заявление после взрыва на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024
Глава правительства Дагестана сделал заявление после взрыва на АЗС
Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что ответственным за работу и безопасность АЗС на всех уровнях надо сделать выводы, не исключая... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T22:14
2024-09-27T22:14
2024-09-27T22:22
взрыв на азс в махачкале
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что ответственным за работу и безопасность АЗС на всех уровнях надо сделать выводы, не исключая возможные меры административного характера."Ответственным за функционирование и безопасность заправочных станций на всех уровнях необходимо сделать соответствующие выводы, не исключая возможные меры административного характера", – приводит слова Абдулмуслимова пресс-служба правительства республики.Премьер подчеркнул, что "обеспечение безопасности на АЗС должно контролироваться регулярно и комплексно", особенно с учётом того, что большое число таких объектов на сегодняшний день находятся на густонаселенных участках, в черте городов.
https://ria.ru/20240927/azs-1975178876.html
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взрыв на азс в махачкале, происшествия, республика дагестан
Взрыв на АЗС в Махачкале, Происшествия, Республика Дагестан
Глава правительства Дагестана сделал заявление после взрыва на АЗС
Абдулмуслимов пригрозил ответственным за безопасность работы АЗС в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что ответственным за работу и безопасность АЗС на всех уровнях надо сделать выводы, не исключая возможные меры административного характера.
"Ответственным за функционирование и безопасность заправочных станций на всех уровнях необходимо сделать соответствующие выводы, не исключая возможные меры административного характера", – приводит слова Абдулмуслимова пресс-служба правительства республики.
Премьер подчеркнул, что "обеспечение безопасности на АЗС должно контролироваться регулярно и комплексно", особенно с учётом того, что большое число таких объектов на сегодняшний день находятся на густонаселенных участках, в черте городов.