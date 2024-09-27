https://ria.ru/20240927/makhachkala-1975182914.html

Глава правительства Дагестана сделал заявление после взрыва на АЗС

Глава правительства Дагестана сделал заявление после взрыва на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024

Глава правительства Дагестана сделал заявление после взрыва на АЗС

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что ответственным за работу и безопасность АЗС на всех уровнях надо сделать выводы, не исключая... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T22:14

2024-09-27T22:14

2024-09-27T22:22

взрыв на азс в махачкале

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что ответственным за работу и безопасность АЗС на всех уровнях надо сделать выводы, не исключая возможные меры административного характера."Ответственным за функционирование и безопасность заправочных станций на всех уровнях необходимо сделать соответствующие выводы, не исключая возможные меры административного характера", – приводит слова Абдулмуслимова пресс-служба правительства республики.Премьер подчеркнул, что "обеспечение безопасности на АЗС должно контролироваться регулярно и комплексно", особенно с учётом того, что большое число таких объектов на сегодняшний день находятся на густонаселенных участках, в черте городов.

https://ria.ru/20240927/azs-1975178876.html

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взрыв на азс в махачкале, происшествия, республика дагестан