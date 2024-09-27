В Магадане мужчина получил 20 лет колонии за изнасилование и убийство
В Магадане мужчина осужден на 20 лет за изнасилование, убийство и кражу
Охранный периметр исправительной колонии. Архивное фото
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МАГАДАН, 27 сен - РИА Новости. Суд в Магадане признал недавно освободившегося из мест лишения свободы 32-летнего мужчину виновным в изнасиловании, убийстве и краже и приговорил его к двадцати годам лишения свободы, информирует прокуратура региона.
"Злоумышленник уехал в поселок Сокол и остановился в гостях у малознакомых ему людей. Компания распивала спиртные напитки. Когда хозяин квартиры уснул, гость проявил интерес к его сестре, но женщина отказалась вступать в интимные отношения. Разозлившись, гость избил ее с особой жестокостью, изнасиловал, а после убил из чувства мести за оказанное сопротивление и ушел спать в соседнюю комнату. Рано утром, уходя из квартиры, преступник похитил два мобильных телефона и деньги, принадлежащих хозяевам", - говорится в сообщении.
Дополняется, что в сначала мужчина добрался из мест лишения свободы до отдалённого магаданского поселка Мяунджа на попутке. Водителя подвозившего его автомобиля подсудимый также обокрал. Затем из Мяунджи он уехал в Магадан.
"За совершение преступлений осужденному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточняет ведомство.
Приговор в законную силу не вступил.
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