https://ria.ru/20240927/magadan-1975081640.html

В Магадане мужчина получил 20 лет колонии за изнасилование и убийство

В Магадане мужчина получил 20 лет колонии за изнасилование и убийство - РИА Новости, 27.09.2024

В Магадане мужчина получил 20 лет колонии за изнасилование и убийство

Суд в Магадане признал недавно освободившегося из мест лишения свободы 32-летнего мужчину виновным в изнасиловании, убийстве и краже и приговорил его к двадцати РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:17

2024-09-27T15:17

2024-09-27T15:17

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магадан

россия

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МАГАДАН, 27 сен - РИА Новости. Суд в Магадане признал недавно освободившегося из мест лишения свободы 32-летнего мужчину виновным в изнасиловании, убийстве и краже и приговорил его к двадцати годам лишения свободы, информирует прокуратура региона. "Злоумышленник уехал в поселок Сокол и остановился в гостях у малознакомых ему людей. Компания распивала спиртные напитки. Когда хозяин квартиры уснул, гость проявил интерес к его сестре, но женщина отказалась вступать в интимные отношения. Разозлившись, гость избил ее с особой жестокостью, изнасиловал, а после убил из чувства мести за оказанное сопротивление и ушел спать в соседнюю комнату. Рано утром, уходя из квартиры, преступник похитил два мобильных телефона и деньги, принадлежащих хозяевам", - говорится в сообщении. Дополняется, что в сначала мужчина добрался из мест лишения свободы до отдалённого магаданского поселка Мяунджа на попутке. Водителя подвозившего его автомобиля подсудимый также обокрал. Затем из Мяунджи он уехал в Магадан. "За совершение преступлений осужденному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточняет ведомство. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240927/magadan-1975079055.html

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происшествия, магадан, россия