https://ria.ru/20240927/m46-1974974514.html

На Донецком направлении уничтожили пункт дислокации ВСУ

На Донецком направлении уничтожили пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024

На Донецком направлении уничтожили пункт дислокации ВСУ

Расчёт гаубицы М46 мотострелкового соединения "Южной" группировки войск уничтожил пункт дислокации противника, ликвидировав технику и живую силу ВСУ на донецком РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T05:14

2024-09-27T05:14

2024-09-27T05:14

специальная военная операция на украине

россия

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Расчёт гаубицы М46 мотострелкового соединения "Южной" группировки войск уничтожил пункт дислокации противника, ликвидировав технику и живую силу ВСУ на донецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийский расчёт гаубицы М46 мотострелкового соединения "Южной" группировки войск, получив координаты цели, нанес удары по выявленному пункту дислокации ВСУ. Расчет гаубицы в считанные минуты нанес удар по указанной цели, уничтожив значительную часть личного состава и укрытую технику противника", - сообщили в ведомстве. Там пояснили, что М46 работают в связке с современными средствами разведки и целеуказания. Данные о противнике поступают от разведывательных БПЛА, радиолокаторов контрбатарейной борьбы и из иных источников. Благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий, мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллерийские подразделения выполняют любые поставленные боевые задачи.

https://ria.ru/20240927/novogrodovka-1974973979.html

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