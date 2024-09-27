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На Донецком направлении уничтожили пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/m46-1974974514.html
На Донецком направлении уничтожили пункт дислокации ВСУ
На Донецком направлении уничтожили пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
На Донецком направлении уничтожили пункт дислокации ВСУ
Расчёт гаубицы М46 мотострелкового соединения "Южной" группировки войск уничтожил пункт дислокации противника, ликвидировав технику и живую силу ВСУ на донецком РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T05:14
2024-09-27T05:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Расчёт гаубицы М46 мотострелкового соединения "Южной" группировки войск уничтожил пункт дислокации противника, ликвидировав технику и живую силу ВСУ на донецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийский расчёт гаубицы М46 мотострелкового соединения "Южной" группировки войск, получив координаты цели, нанес удары по выявленному пункту дислокации ВСУ. Расчет гаубицы в считанные минуты нанес удар по указанной цели, уничтожив значительную часть личного состава и укрытую технику противника", - сообщили в ведомстве. Там пояснили, что М46 работают в связке с современными средствами разведки и целеуказания. Данные о противнике поступают от разведывательных БПЛА, радиолокаторов контрбатарейной борьбы и из иных источников. Благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий, мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллерийские подразделения выполняют любые поставленные боевые задачи.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении уничтожили пункт дислокации ВСУ

Расчет гаубицы М46 поразил пункт дислокации ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Расчёт гаубицы М46 мотострелкового соединения "Южной" группировки войск уничтожил пункт дислокации противника, ликвидировав технику и живую силу ВСУ на донецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Артиллерийский расчёт гаубицы М46 мотострелкового соединения "Южной" группировки войск, получив координаты цели, нанес удары по выявленному пункту дислокации ВСУ. Расчет гаубицы в считанные минуты нанес удар по указанной цели, уничтожив значительную часть личного состава и укрытую технику противника", - сообщили в ведомстве.
Там пояснили, что М46 работают в связке с современными средствами разведки и целеуказания. Данные о противнике поступают от разведывательных БПЛА, радиолокаторов контрбатарейной борьбы и из иных источников.
Благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий, мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллерийские подразделения выполняют любые поставленные боевые задачи.
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