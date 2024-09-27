https://ria.ru/20240927/livan-1975066913.html
В Ливане более 25 человек погибли из-за возобновившихся израильских ударов
В Ливане более 25 человек погибли из-за возобновившихся израильских ударов - РИА Новости, 27.09.2024
В Ливане более 25 человек погибли из-за возобновившихся израильских ударов
Число жертв в результате израильских бомбардировок возобновившихся с полуночи пятницы в Ливане превысило 25 человек, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:26
2024-09-27T14:26
2024-09-27T14:38
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БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости. Число жертв в результате израильских бомбардировок возобновившихся с полуночи пятницы в Ливане превысило 25 человек, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции в Бейруте."Более 25 человек погибли, есть много раненых в результате возобновившихся с полуночи пятницы авиаударов Израиля", - сказал Абъяд.Ранее стало известно, что в пятницу утром в результате попадания израильской ракеты в жилой дом в деревне Шебаа на юге Ливана погибла семья из девяти человек.
https://ria.ru/20240927/oon-1975032715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане более 25 человек погибли из-за возобновившихся израильских ударов
В Ливане более 25 человек погибли из-за возобновившихся ночью израильских ударов