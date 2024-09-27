https://ria.ru/20240927/livan-1975066913.html

В Ливане более 25 человек погибли из-за возобновившихся израильских ударов

В Ливане более 25 человек погибли из-за возобновившихся израильских ударов - РИА Новости, 27.09.2024

В Ливане более 25 человек погибли из-за возобновившихся израильских ударов

Число жертв в результате израильских бомбардировок возобновившихся с полуночи пятницы в Ливане превысило 25 человек, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:26

2024-09-27T14:26

2024-09-27T14:38

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ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости. Число жертв в результате израильских бомбардировок возобновившихся с полуночи пятницы в Ливане превысило 25 человек, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции в Бейруте."Более 25 человек погибли, есть много раненых в результате возобновившихся с полуночи пятницы авиаударов Израиля", - сказал Абъяд.Ранее стало известно, что в пятницу утром в результате попадания израильской ракеты в жилой дом в деревне Шебаа на юге Ливана погибла семья из девяти человек.

https://ria.ru/20240927/oon-1975032715.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024