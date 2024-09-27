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В Ливане более 25 человек погибли из-за возобновившихся израильских ударов - РИА Новости, 27.09.2024
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14:26 27.09.2024 (обновлено: 14:38 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/livan-1975066913.html
В Ливане более 25 человек погибли из-за возобновившихся израильских ударов
В Ливане более 25 человек погибли из-за возобновившихся израильских ударов - РИА Новости, 27.09.2024
В Ливане более 25 человек погибли из-за возобновившихся израильских ударов
Число жертв в результате израильских бомбардировок возобновившихся с полуночи пятницы в Ливане превысило 25 человек, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:26
2024-09-27T14:38
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости. Число жертв в результате израильских бомбардировок возобновившихся с полуночи пятницы в Ливане превысило 25 человек, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции в Бейруте."Более 25 человек погибли, есть много раненых в результате возобновившихся с полуночи пятницы авиаударов Израиля", - сказал Абъяд.Ранее стало известно, что в пятницу утром в результате попадания израильской ракеты в жилой дом в деревне Шебаа на юге Ливана погибла семья из девяти человек.
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане более 25 человек погибли из-за возобновившихся израильских ударов

В Ливане более 25 человек погибли из-за возобновившихся ночью израильских ударов

© РИА Новости / Абед Абделькадер | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в поселении Ас-Саксакия в южном Ливане после израильских бомбардировок. Стоп-кадр с видео
Разрушенные здания в поселении Ас-Саксакия в южном Ливане после израильских бомбардировок. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Абед Абделькадер
Перейти в медиабанк
Разрушенные здания в поселении Ас-Саксакия в южном Ливане после израильских бомбардировок. Стоп-кадр с видео
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БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости. Число жертв в результате израильских бомбардировок возобновившихся с полуночи пятницы в Ливане превысило 25 человек, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции в Бейруте.
"Более 25 человек погибли, есть много раненых в результате возобновившихся с полуночи пятницы авиаударов Израиля", - сказал Абъяд.
Ранее стало известно, что в пятницу утром в результате попадания израильской ракеты в жилой дом в деревне Шебаа на юге Ливана погибла семья из девяти человек.
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
ООН сообщила о 30 тысячах человек, сбежавших из Ливана в Сирию за неделю
Вчера, 12:25
 
В миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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