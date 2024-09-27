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Лавров призвал не втягивать структуры ООН в "мирные" инициативы по Украине - РИА Новости, 27.09.2024
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04:30 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/lavrov-1974972910.html
Лавров призвал не втягивать структуры ООН в "мирные" инициативы по Украине
Лавров призвал не втягивать структуры ООН в "мирные" инициативы по Украине - РИА Новости, 27.09.2024
Лавров призвал не втягивать структуры ООН в "мирные" инициативы по Украине
Глава МИД России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T04:30
2024-09-27T04:30
россия
украина
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные инициативы по Украине. Лавров провел встречу с Гутеррешем на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Министр в очередной раз подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к преступлениям киевского режима. А.Гутеррешу адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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россия, украина, сергей лавров, антониу гутерреш, оон, в мире
Россия, Украина, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН, В мире
Лавров призвал не втягивать структуры ООН в "мирные" инициативы по Украине

Лавров призвал не втягивать членов структур ООН в "мирные" инициативы по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные инициативы по Украине.
Лавров провел встречу с Гутеррешем на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Лавров и Сийярто обсудили ситуацию на Украине
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"Министр в очередной раз подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к преступлениям киевского режима. А.Гутеррешу адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
 
РоссияУкраинаСергей ЛавровАнтониу ГутеррешООНВ мире
 
 
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