https://ria.ru/20240927/lavrov-1974972910.html

Лавров призвал не втягивать структуры ООН в "мирные" инициативы по Украине

Лавров призвал не втягивать структуры ООН в "мирные" инициативы по Украине - РИА Новости, 27.09.2024

Лавров призвал не втягивать структуры ООН в "мирные" инициативы по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T04:30

2024-09-27T04:30

2024-09-27T04:30

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные инициативы по Украине. Лавров провел встречу с Гутеррешем на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Министр в очередной раз подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к преступлениям киевского режима. А.Гутеррешу адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20240926/obsuzhdenie-1974734223.html

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россия, украина, сергей лавров, антониу гутерреш, оон, в мире