https://ria.ru/20240927/lavrov-1974972910.html
Лавров призвал не втягивать структуры ООН в "мирные" инициативы по Украине
Лавров призвал не втягивать структуры ООН в "мирные" инициативы по Украине - РИА Новости, 27.09.2024
Лавров призвал не втягивать структуры ООН в "мирные" инициативы по Украине
Глава МИД России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T04:30
2024-09-27T04:30
2024-09-27T04:30
россия
украина
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные инициативы по Украине. Лавров провел встречу с Гутеррешем на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Министр в очередной раз подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к преступлениям киевского режима. А.Гутеррешу адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20240926/obsuzhdenie-1974734223.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сергей лавров, антониу гутерреш, оон, в мире
Россия, Украина, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН, В мире
Лавров призвал не втягивать структуры ООН в "мирные" инициативы по Украине
Лавров призвал не втягивать членов структур ООН в "мирные" инициативы по Украине
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные инициативы по Украине.
Лавров провел встречу с Гутеррешем на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Министр в очередной раз подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к преступлениям киевского режима. А.Гутеррешу адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.