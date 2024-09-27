https://ria.ru/20240927/lavrov-1974964784.html
Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили вопрос межэтнической нетерпимости
Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили вопрос межэтнической нетерпимости - РИА Новости, 27.09.2024
Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили вопрос межэтнической нетерпимости
Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтияр Саидов на встрече в ООН уделили особое внимание противодействию проявлениям нетерпимости... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:33
2024-09-27T00:33
2024-09-27T00:44
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтияр Саидов на встрече в ООН уделили особое внимание противодействию проявлениям нетерпимости на межэтнической почве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломат уточнила в своем Telegram-канале., что встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН.Ранее в интернете появилось видео, на котором, по данным прессы, запечатлен конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Как писали СМИ, женщина напала на ученика из-за его просьбы объяснить материал на русском языке. Захарова ранее сообщила, что Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления данного видео.
https://ria.ru/20240925/lavrov-1974693605.html
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россия, узбекистан, ташкент, мария захарова, сергей лавров, оон, в мире
Россия, Узбекистан, Ташкент, Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН, В мире
Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили вопрос межэтнической нетерпимости
Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана борьбу с межэтнической нетерпимостью